Starökonom Clemens Fuest: Trump könnte die US-Wahlen verlieren

Schlägt die Rezession in den USA voll durch, ist die Wiederwahl von Donald Trump im November ernsthaft gefährdet, sagt der renommierte deutsche Ökonom und Ifo-Institut-Leiter Clemens Fuest in der «Handelszeitung». Denn mithilfe der Wirtschaftspolitik das Ruder herumzureissen, werde für Trump «eine echte Herausforderung». Eine Zollsenkung könnte einer Rezession entgegenwirken. Doch Fuest hat seine Zweifel: «Das würde dem entgegenstehen, was Trump immer gepredigt hat.»

Für Europa ist der renommierte Ökonom skeptisch. Mehrere Länder, darunter Italien, würden in die Rezession abschmieren. Als Gegenmassnahme fordert er rasches Handeln der Politik. «Jetzt müssen kurzfristig wirkende Massnahmen auf den Tisch.» Die Politik müsse jetzt Liquiditätshilfen an Unternehmen gewähren, um ein Abrutschen in die Insolvenz zu vermeiden. Dazu gehörten Kredite, Steuerstundung oder Kurzarbeitszahlungen. Ansonsten befürchtet der Chef des Münchner Ifo-Instituts eine Abwärtsspirale, welche «die Krise viel tiefer ausfallen lässt, als es sein müsste».

