Handelszeitung

Ex-Novartis-Chef Vasella muss Rindfleischmarke löschen

Zürich (ots)

Daniel Vasella unterliegt in einem Markendisput einem spanischen Charcuterie-Konzern. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Der Ex-Novartis-Chef wollte für Fleisch von seiner Farm in Uruguay die Marke «1901» schützen lassen. Mit der gleichen Marke war aber bereits ein spanischen Schinkenproduzent am Markt. Vasella musste deswegen nun seine Marke «1901» löschen lassen.

