Chefwechsel bei The Body Shop Schweiz

Zürich (ots)

Beim Schweizer Ableger von The Body Shop kommt es erneut zu einem Wechsel an der Spitze. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Die bisherige Unternehmensleiterin Sonja Grampp, die erst im Mai 2018 die Leitung von The Body Shop Switzerland übernommen hat, verlasse das Unternehmen auf persönlichen Wunsch, bestätigt das Unternehmen. Als Nachfolger übernimmt Adrian Känel, der bisher für die Coop-Tochter Import Parfumerie tätig war.

Das Unternehmen The Body Shop, 1976 von der 2007 verstorbenen Britin Anita Roddick gegründet, gehört heute zum brasilianischen Kosmetik-Konzern Natura. In der Schweiz wird The Body Shop seit 2010 von Coop als Master-Franchisenehmerin geführt.

