bonus.ch S.A.

bonus.ch: 64% der Deutschschweizer.innen befürworten nun 5G

Bild-Infos

Download

Lausanne (ots)

In 2020 befürworteten 49% der Deutschschweizer.innen 5G. Dieser Wert ist nun auf 64% gestiegen, während nur 18% dagegen sind (gegenüber 37% in 2020). Westschweizer.innen und Frauen sind am zurückhaltendsten gegenüber dieser Technologie.

Seit seiner Einführung in 2019 hat 5G in der Schweiz heftige Debatten ausgelöst. Wie sieht es heute, in 2025, aus? Die letzte jährliche Umfrage von bonus.ch, die bei mehr als 3500 Personen durchgeführt wurde, zeigt eine signifikante Veränderung der Meinungen zu diesem Thema.

Innerhalb von 5 Jahren sank die Zahl der Gegner.innen von 5G in der Schweiz von 44% auf 18%

In 2025 befürworten 56% der Schweizer Bevölkerung 5G (gegenüber 34% in 2020). Nur 18% sind noch dagegen, während es vor fünf Jahren 44% waren. Ein Beweis dafür, dass das Thema komplex bleibt und Diskussionen auslöst, ist, dass mehr als ein Viertel der Befragten keine Meinung hat.

Hier die genaue Aufschlüsselung der Meinungen zu 5G in 2025:

22% geben an, "unbedingt dafür" zu sein, gegenüber 11% in 2020

34% sind "eher dafür", gegenüber 23% in 2020

13% bleiben "eher dagegen", gegenüber 24% in 2020

5% sind "absolut dagegen", gegenüber 20% in 2020

26% haben keine Meinung, gegenüber 22% in 2020

Betrachtet man nur die Befragten, die sich zu diesem Thema geäussert haben, so gewinnt die "dafür"-Position in 2025 mit 76% der Stimmen deutlich gegenüber 44% in 2020.

Die Westschweizer.innen sind am skeptischsten und unentschlossensten in Bezug auf 5G

Während die Popularität von 5G in der gesamten Schweiz zunimmt, bleibt die Westschweiz die Region mit der grössten Zurückhaltung. So befürworten 51% der Befragten diese Technologie, während in der Deutschschweiz und in der italienischen Schweiz 64% dafür sind.

Die Westschweizer.innen sind auch die Unentschlossensten in dieser Frage, da 31% von ihnen keine Meinung haben, gegenüber 20% in der italienischen und 19% in der deutschen Sprachregion.

Wie haben sich die Meinungen in den letzten Jahren geändert?

In allen Sprachregionen haben sich die Meinungen in den letzten fünf Jahren drastisch verändert. In der französischsprachigen Schweiz waren 2020 nur 30% der Bevölkerung für 5G und 47% dagegen. Dieses Verhältnis hat sich nun mit 50% "dafür" und 19% "dagegen" völlig umgekehrt.

In der italienischen Schweiz stieg die Zahl der Befürworter.innen von 38% auf 64%, während die Zahl der Gegner.innen derzeit bei 17% liegt, während sie 2020 bei 36% betrug. In der Deutschschweiz stehen 64% der Menschen dieser Technologie positiv gegenüber (gegenüber 49% in 2020), während 18% noch ablehnend sind (gegenüber 37% in 2020).

Ohne Berücksichtigung der Befragten, die sich in dieser Frage nicht entschieden haben, ist die Meinungsänderung noch auffälliger. In der Westschweiz sind 73% der Befragten in 2025 dafür, gegenüber nur 39% in 2020. Innerhalb von 5 Jahren stieg dieser Wert in der italienischen Schweiz von 51% auf 79% und in der Deutschschweiz von 57% auf 78%.

Der technologische Fortschritt wird von 50% als Hauptvorteil von 5G genannt

Auch 2025 bleibt der technologische Fortschritt (vernetzte Objekte, Automatisierung usw.) das Hauptargument der Befürworter.innen von 5G. Seine Bedeutung nimmt jedoch im Laufe der Jahre ab und fällt von 61% in 2020 auf derzeit 50%. Im Gegensatz dazu gewinnt die private Nutzung an Bedeutung, die im gleichen Zeitraum von 29% auf 40% gestiegen ist. Die Reduzierung des Energieverbrauchs hingegen erhält weiterhin nur einen geringen Stimmenanteil (7% gegenüber 8% in 2020).

Gesundheitsrisiken als Hauptargument gegen 5G

In 2025 bleiben Gesundheitsrisiken die grösste Sorge der 5G-Gegner.innen, obwohl sie weniger häufig genannt werden als in 2020 (53% gegenüber 60%). Die Sorge um die Auswirkungen auf die Umwelt nimmt zu (33% gegenüber 28%), während die Cybersicherheit eine marginale Sorge bleibt (7%).

Ein deutlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern: 65% der Männer befürworten 5G, gegenüber 45% der Frauen

Frauen in der Schweiz sind nach wie vor weniger begeistert von 5G, obwohl sich ihre Ansichten in den letzten fünf Jahren geändert haben. Während in 2020 noch 56% der Frauen gegen 5G waren, sank dieser Anteil in 2025 auf 24%. Jetzt sind 45% der Frauen dafür, während 31% keine Meinung dazu haben.

Männer sind nach wie vor überwiegend dafür, wobei ihre Zustimmung von 45% in 2020 auf 65% in 2025 gestiegen ist.

Die unter 30-Jährige befürworten 5G am meisten

Die unter 30-Jährigen zeigen das stärkste Interesse an 5G mit 62% Befürworter.innen und nur 12% Gegner.innen. Die Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen ist dagegen am uneinheitlichsten: 49% sind dafür, 22% dagegen und 29% haben keine Meinung.

Direktzugang zum Rapport:

https://www.bonus.ch/Pdf/2025/Mobilfunktelefonie-5G.pdf

Direktzugang zum Vergleich:

https://www.bonus.ch/zrNMD83.aspx