Allianz erwirbt für rund 200 Millionen Schweizer Franken Wohnprojektentwicklung bei Genf

Allianz Real Estate hat im Auftrag mehrerer Unternehmen der Allianz Gruppe im Rahmen eines Forward-Deals für rund 200 Millionen Schweizer Franken die Wohnprojektentwicklung «Les Hauts du Château» in Bellevue bei Genf erworben. Die Wohnsiedlung umfasst auf rund 20.000 Quadratmeter Mietfläche knapp 300 Wohnungen sowie einige Gewerbeeinheiten und 325 PKW-Stellplätze. Der Bau hat bereits begonnen, die Fertigstellung ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

«Dieser Kauf stellt unsere bislang grösste Transaktion in der Schweiz dar. Er bietet eine attraktive Rendite und wird dazu beitragen, unsere Position in der Region Genf, die wir als strategischen Standort sehen, zu stärken», sagt Martin Kaleja, CEO der Allianz Suisse Immobilien AG. «Ausserdem folgt er unserer Strategie, in nachhaltige Immobilienentwicklungen in Schweizer Grossstädten zu investieren. Als Mitbegründer der «Net Zero Asset Owner Alliance» haben wir uns verpflichtet, unser Anlageportfolio bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu gestalten. Dies ist ein weiterer Schritt hin zu diesem Ziel.»

Die Projektentwicklung liegt in der Nähe des Genfersees und neben dem Bahnhof Bellevue, der künftig mit dem «Léman Express» angefahren wird, einer neuen Bahnlinie, die den öffentlichen Nahverkehr in Genf neu ausrichten wird. Der Hauptbahnhof ist in sechs Minuten mit dem Zug erreichbar, sodass die Mieter bequem und ohne private Verkehrsmittel pendeln können.

Die Anlage wird dem strengen Qualitäts- und Umweltstandard «Minergie-P» entsprechen, einem freiwilligen, in der Schweiz anerkannten Umweltzertifikat. «Les Hauts du Château» wird mit den neuesten Technologien sehr umweltfreundliche Wohnungen anbieten und gleichzeitig die Lebensqualität verbessern. Nach der Übergabe wird dieses Gebäude zusammen mit dem «Weltpost» Park, einer modernen Wohnanlage in Bern, das umweltfreundlichste Gebäude im Schweizer Portfolio von Allianz Real Estate darstellen. «Les Hauts du Château ist der nächste Schritt bei der Erweiterung und Erneuerung unseres Portfolios in der Schweiz. Dabei nutzen wir die Marktkenntnisse und Expertise, die unser lokales Team über die Anlageklasse verfügt», sagt Michael Steiner, Head of Transactions und Asset Management bei der Allianz Suisse Immobilien AG. «Die Assets bieten aufgrund der lokalen Nachfrage nach qualitativ hochwertigen und gut vernetzten Mietwohnungen in der Schweiz hervorragende Wachstumschancen.»

Das Schweizer Portfolio hat ein Volumen von mehr als fünf Milliarden Schweizer Franken. Die Allianz Real Estate hat in den vergangenen fünf Jahren mehr als 500 Millionen Schweizer Franken in ähnliche Wohnungsbauakquisitionen in der ganzen Schweiz investiert wie etwa in Schlüsselstädten wie Zürich, Bern und Winterthur sowie in La Tour-de-Peilz und Muri.

