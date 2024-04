Ex Libris AG

Weltpremiere: Der grosse "Lesathon" mit viel Literatur und Technologie

24 Stunden Lesungen mit Bestseller-Autorinnen und Booktokern über Hologramme

Dietikon (ots)

Ex Libris, die Nummer 1 für Bücher online, fördert die Lesefreude mit einer einzigartigen Aktion zum "Welttag des Buches" am Dienstag, 23. April. Das Publikum kann Lesungen von Bestseller-Autorinnen und Autoren wie Juli Zeh oder Zoe Jenny an verschiedenen Orten in Chur, Zürich und im Glatt in Form von holografischen Avataren mitverfolgen. Oder durchgehend 24 Stunden lang per Livestream. Mit dem "Lesathon" mithilfe neuster Technologie will Ex Libris auf die gesellschaftliche Bedeutung des Lesens aufmerksam machen.

Zum bevorstehenden Welttag des Buches hat sich Ex Libris vorgenommen, einem breiten Publikum das Lesen zugänglich zu machen. Dabei bedient sich die Marktführerin im Online-Buchhandel dem klassischen Format zur Vermittlung von Literatur: der Lesung. Mit dem Unterschied, dass Ex Libris diese in neuer Form präsentieren wird. Nämlich als immersives Erlebnis und als "Lesathon", bei dem mehr als 30 Autorinnen und Autoren und andere prominente Persönlichkeiten 24 Stunden lang aus Werken lesen werden. Mitverfolgen kann das Publikum dies von überall per Livestream auf Youtube. Besonders aber ist die neueste Hologramm-Technologie, mittels derer das Publikum an ausgewählten Orten in Chur, Zürich und im Glatt erleben kann, wie holografische Avatare der Autorinnen und Autoren die gelesenen Texte zum Leben erwecken. Sonja Alber, Marketingleiterin bei Ex Libris, betont die Bedeutung dieser Weltneuheit: "Als Nummer 1 für Bücher online sehen wir es als unsere Mission, die Lesefreude bei einem breiten Publikum zu wecken. Wir bieten in der Schweiz das breiteste Sortiment zu den attraktivsten Preisen und machen das Lesen für alle zugänglich. Deshalb haben wir zum Welttag des Buches eine niederschwellige und demokratische Form der Vermittlung gewählt." So gesehen, ist der erste 24-Stunden-Lesathon mittels modernster Technologie ganz im Geiste Gottlieb Duttweilers.

Prominente Autorinnen und Autoren

Eine Reihe von prominenten Autorinnen und Autoren wird am Lesathon lesen und dem Publikum Werke vorstellen, darunter die bekannten Schriftstellerinnen Gabriela Kasperski, Juli Zeh und Zoe Jenny, die renommierte Journalistin Michèle Binswanger oder der bekannte Moderator Beni Thurnheer. Aber auch "Booktoker" wie Raquel Leila Angehrn (@coffeeandbookpages) sind dabei - Influencer, die ihre Reichweite in den sozialen Medien dazu nutzen, um ihren Followern das Lesen näher zu bringen. Die Initiantinnen und Initianten von Ex Libris haben auf einen breiten Mix geachtet, um sicher zu stellen, dass für möglichst alle ein passender Programmpunkt zur richtigen Uhrzeit dabei ist - vom Sachbuch bis zur Kurzgeschichte. Die Lesungen werden in der ersten Minute nach Mitternacht des "Welttag des Buches", am Dienstag, 23. April beginnen. "Wir sind glücklich, dass sich so viele klingende Namen begeistern liessen, der Lesergemeinschaft etwas von ihrer Zeit und ihrem Talent zu schenken", sagt Sonja Alber.

Im Dienst der Lesefreude

Bereits im vergangenen Oktober fiel Ex Libris durch eine ungewöhnliche Aktion auf. 61 Plakatstellen wurden in Bücherregale verwandelt und mit 12'000 Büchern gefüllt, die an ein begeistertes Publikum verschenkt wurden. Die Verantwortlichen bei Ex Libris sehen in der Förderung des Lesens eine gesellschaftliche Bedeutung. Denn es ist eine paradoxale Entwicklung festzustellen: Obwohl noch nie so viele Bücher veröffentlicht wurden wie heute, sinkt die Lesekompetenz kontinuierlich. "Lesen hat eine nachweislich positive Auswirkung, auch auf die psychische Gesundheit. Und das Geniale ist, ganz unabhängig davon, was man liest", erklärt Sonja Alber das Engagement für die Lesefreude.

* * *

Ex Libris Lesathon: Programm vom Dienstag, 23.4.2024 (Auszug, Änderungen vorbehalten)

00:00 Raquel Leila Angehrn / The Seven Husbands Of Evelyn Hugo

00:45 Ruth und Res Margot / Durch den Schatten singen

01:15 Baba Shrimps

02:00 Serafina / Percy Jackson 1: Diebe im Olymp

02:30 Dominique Emmenegger / Lupus Noctis

03:00 Sarah Fingerhut / Ronja Räubertochter

03:45 Rüdiger F. Findeisen / Das Fräulein mit dem roten Koffern

04:30 Deborah Scopelliti / Guy's Girls, Emma Noyes

05:00 TBD

05:30 Janina Yildiz / Fourth Wing

06:00 Sonja Gross / Leichte Sprache

06:30 Ursula Liechti /Gut genug

07:15 Claudia Stich / Amuse Bouche

08:00 Eneas Roberti / Spiegelgeist

08:45 Thomas Weidner / Matrjoschka!

09:30 Silvia Eyer / Zurück im Leben

10:15 Blanca Imboden / Die Löffelliste

11:00 Maria Marggraf / Geschichten vom Verschwinden

11:45 Michèle Binswanger

12:30 Beni Thurnheer / Beni Thurnheer der Sportreporter und die Philosophen

13:15 Christine Brand

14:00 Rolf Schmid / I mag eifach nid!

14:45 Oliver Goetschel

15:30 Judith Suter

16:15 Christoph Lang / Networking

16:45 Simon Urban

17:30 Zoe Jenny

18:15 Laura Vogt / Die liegende Frau

18:45 Gabriela Kasperski / Bretonisch mit Flammen

19:30 Nelio / Anton will bleiben

20:15 Katja Alves / Mafalda mittendrin - ein Königreich für eine Katze

20:45 Simon Urban und Juli Zeh

21:30 Claudia Dahinden

Die Lesungen sind als Hologramm-Darstellungen an folgenden Orten zu erleben:

(Änderungen vorbehalten)

Chur: FH Chur 07:30-16:00 Uhr; blue cinema Chur, ab 17:00 Uhr

Zürich: Careum, Pestalozzistrasse 3, 8032 Zürich, 08:00-10:00 Uhr; Kino Corso Zürich, 17:00-23:00 Uhr

Glatt, Glattzentrum, 08:00-20:00 Uhr

Das Programm findet sich unter www.exlibris.ch/lesathon

