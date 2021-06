PwC Schweiz

Neue Partner bei PwC Schweiz

Ein Dokument

- 13 Mitarbeitende wurden mit Wirkung per Anfang Juli 2021 zu neuen Partnern ernannt

Mit Wirkung per 1. Juli 2021 wurden 13 Mitarbeitende von PwC Schweiz zu neuen Partnern ernannt. Die Experten vereinen Wissen und Erfahrung aus verschiedenen Branchen und unterschiedlichen Kundenmandaten.

Name, Geschäftsbereich, Standort

Marcel Angehrn, Steuer- und Rechtsberatung, Winterthur

Delia Beyeler, Wirtschaftsprüfung, Zürich

Alexandra Burns, Wirtschaftsberatung, Zürich

Roman Fallet, Steuer- und Rechtsberatung, St. Gallen

Gianluca Galasso, Wirtschaftsprüfung, St. Gallen

Colin Johnson, Wirtschaftsprüfung, Genf

Wolfram Koester, Wirtschaftsberatung, Zürich

Daniel Müller, Wirtschaftsprüfung, Zürich

Michael Ruckstuhl, Steuer- und Rechtsberatung, Zürich

Raffael Simone, Wirtschaftsprüfung, Zürich

Valentin Studer, Wirtschaftsprüfung, Luzern

Simon Treis, Strategy&, Zürich

Gil Walser, Steuer- und Rechtsberatung, Lausanne

Andreas Staubli, CEO von PwC Schweiz, freut sich über den Partner-Zuwachs: «Die neuen Partner haben für unsere Kunden in einer herausfordernden Zeit einen signifikanten Mehrwert geschaffen. Mit der Ernennung der neuen Partner legen wir das Fundament für eine weiterhin erfolgreiche und dynamische Zukunft.»

