Neuer Head Real Estate Advisory bei PwC Schweiz

- Sebastian Zollinger übernimmt per 1. Juni 2021 Real Estate Advisory bei PwC Schweiz. Er folgt auf Marie Seiler, welche das Unternehmen per 31. Mai 2021 verlässt.

Sebastian Zollinger übernimmt per 1. Juni 2021 die Position des Head Real Estate Advisory im Bereich Deals, welcher Marc Schmidli untersteht.

Die Nachfolge von Marie Seiler und die Übernahme des bestehenden, erfolgreichen Immobilienberatungsteams sowie der zahlreichen Kundenmandate wird somit nahtlos sichergestellt.

«Sebastian Zollinger bringt sehr viel Erfahrung, insbesondere im Bereich Immobilienbewertung sowie strategische Immobilienberatung mit und ich freue mich auf die Zusammenarbeit», meint Marc Schmidli, Partner und Deals Leader bei PwC Schweiz.

Vor seiner Funktion als Leiter Real Estate Valuation bei EY hat Zollinger den Aufbau des Real Estate Valuation Centers bei UBS vorangetrieben und war als Bewerter und Berater bei Wüest Partner AG tätig.

Zollinger hat Betriebswirtschaft an der Universität Zürich studiert, ist ein aktives Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) und eine analytisch starke, aufgeschlossene und kreative Persönlichkeit, die das bestehende Deals-Team bestens ergänzt.

