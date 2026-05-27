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Denner tourne un western avec Terence Hill et Granit Xhaka

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Zurich (ots)

Denner surprend le monde du football avec un projet cinématographique unique. À l'occasion de la Coupe du monde, le discounter suisse dévoile le court-métrage "The Socceritos", qui sera présenté en avant-première le 27 mai 2026 au cinéma Corso à Zurich, avant d'être diffusé sur tous les canaux Denner. Devant la caméra, on retrouve la légende du western Terence Hill et les stars du football Granit Xhaka, Zeki Amdouni et Ana Maria Markovic. Ce sont les "Socceritos": de véritables pionniers qui ont fait venir le football jusqu'au Far West, tout comme Denner a introduit le concept du discount en Suisse. Et à l'instar du discounter suisse original, les "Socceritos" s'imposent eux aussi, malgré une forte résistance.

Trois amis pour un triomphe

Au coeur du film, on retrouve les trois intrépides compagnons Terence, Granit et Zeki, qui parcourent les villes pour faire découvrir aux habitants du Far West les joies du ballon rond. Mais dans un petit village endormi, les "Socceritos" se heurtent à une certaine résistance: un malfrat local refuse catégoriquement que l'on joue au football plutôt que de tirer des coups de feu dans sa ville. La situation s'envenime, jusqu'à ce qu'un pari décide si le football triomphera ici aussi.

Quand tradition rime avec modernité

Depuis, beaucoup de temps a passé, mais la passion des "Socceritos" pour le foot reste intacte, un sport qui ne cesse d'évoluer. Il devient plus moderne et plus dynamique - comme Denner, qui rafraîchit ses magasins et son assortiment. Pas de caisses en bois poussiéreuses, mais des rayons impeccables; pas de pépites d'or, mais Apple Pay; pas de haricots en conserve, mais des légumes frais et croquants. Et les cow-boys et cow-girls urbains continueront de trouver du bon whisky en action. Tout comme dans le football, tradition et modernité vont de pair chez Denner.

Entre l'Espagne, le terrain et le saloon: le tournage

Le tournage de "The Socceritos" s'est déroulé en Espagne. Des films mettant en scène Terence Hill ont déjà été tournés dans ces décors de western classiques. La réalisation a été confiée au cinéaste et scénariste suisse Reto Salimbeni. Pour l'équipe impliquée, le projet a été une combinaison de nostalgie, d'humour et de passion sportive. "L'esprit qui s'est dégagé pendant le tournage a rendu possible la réalisation de cette oeuvre unique. L'engagement de toutes et tous a été incroyable, depuis la naissance de l'idée jusqu'à sa réalisation", déclare Raphael Werner, chef du domaine Client chez Denner, avant d'ajouter: "nous souhaitons à toutes et tous les fans de football et de western beaucoup de plaisir et des moments sportifs captivants avec les "Socceritos".

Lien vers le film

Lien vers la chanson

Photos du tournage