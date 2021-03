Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO

Gesunde Zähne, gesunder Körper - am 20. März 2021 ist Welttag der Mundgesundheit

Bild-Infos

Download

Bern (ots)

Mund- und Allgemeingesundheit beeinflussen sich gegenseitig. Bakterien aus dem Mund können den Körper krank machen und zum Beispiel zu einer Lungenentzündung führen. Auch Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen können mit der Mundhygiene in Zusammenhang stehen. Deshalb ist es doppelt wichtig, Mund und Zähne sorgfältig zu pflegen. Darauf weist der Weltverband der Zahnärzte (World Dental Federation FDI) mit dem Welttag der Mundgesundheit "World Oral Health Day" hin. Als aktives Mitglied der FDI unterstützt die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO die weltweite Bewegung.

Die wenigsten Menschen wissen, dass ein kranker Zahn oder entzündetes Zahnfleisch auch andernorts im Körper Schäden verursachen kann. Infektionen im Mund stehen in Zusammenhang mit Lungenentzündungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Wer zu seinen Zähnen Sorge trägt, hilft dem ganzen Körper, gesund zu bleiben. Am Welttag der Mundgesundheit am 20. März 2021 macht der Weltverband der Zahnärzte (FDI) auf diesen Zusammenhang aufmerksam.

Die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO ist Teil der weltweiten Aktion. Sie ruft die Bevölkerung dazu auf, für die eigene Mundgesundheit Verantwortung zu übernehmen. Die meisten Zahnerkrankungen lassen sich dank regelmässigem Zähneputzen mit fluoridierter Zahnpasta vermeiden. Wer jährlich zur Zahnkontrolle geht und sich ausgewogen ernährt, sorgt zusätzlich vor. Gesunde Zähne und ein gesunder Mund ermöglichen ein gesundes Leben.

Für die nächsten drei Jahre steht der Welttag der Mundgesundheit unter dem Motto "Sei stolz auf deinen Mund". Damit möchte die FDI die Menschen rund um den Globus motivieren, ihren Mund zu schätzen und zu pflegen sowie diese Botschaft weiterzutragen. Unter www.worldoralhealthday.org stehen verschiedene Vorlagen zur Verfügung, mit denen ein individuelles Kampagnen-Poster zur Verbreitung auf Social-Media kreiert werden kann.

https://www.worldoralhealthday.org/