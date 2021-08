HPI Hasso-Plattner-Institut

So vielseitig sind die Karrierewege für Frauen in der IT

Bild-Infos

Download

Potsdam (ots)

Gemeinsam über IT-Karrierewege sprechen, Inspiration finden und neue Professional Skills gewinnen - darum geht es bei den Karrierestipendien des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) für Informatik-Studentinnen, die das Institut in diesem Jahr zum zweiten Mal vergibt. Insgesamt werden fünfzehn Stipendien vergeben. Diese umfassen einen Netzwerktag in Potsdam und Tickets für das renommierte Online-Festival "European Women in Technology World Series".

Die Bewerbung ist bis zum 08.09.2021 möglich. Weitere Informationen und Bewerbung unter: www.hpi.de/karrierestipendien

Noch immer stagniert der Frauenanteil in der IT-Branche ebenso wie in den Informatik-Hörsälen und es fehlt nicht selten an Vorbildern für den eigenen Karrierepfad. Die Stipendien richten sich an motivierte und engagierte Studentinnen, die sich mit Speakerinnen und Kommilitonin über Karrierewege austauschen und vernetzen möchten.

Der Netzwerktag am HPI

Das HPI setzt mit einer breit gefächerten Agenda beim Netzwerktag Impulse und vermittelt Tipps und Skills, mit denen die Teilnehmerinnen sich auf den nächsten Karriereschritt vorbereiten können.

Der Netzwerktag findet am 01. Oktober in Potsdam statt. Die Übernahme der Anfahrts- und Übernachtungskosten für Studentinnen außerhalb Berlin und Brandenburgs sind Teil der Stipendien.

Das Online-Festival "The Women in Technology World Series

Das Online-Festival findet zum zweiten Mal als Ersatz für die Konferenz "European Women in Technology" Konferenz statt. In drei intensiven Tagen werden mehr als 100 Speaker:innen erwartet. Das Festival zieht IT-Expertinnen aus der ganzen Welt an. Neben Vorträgen zu aktuellen Themen aus dem Technologiesektor versteht sich das Festival als eine Plattform für den Austausch von Wissen, Erfahrungen und Visionen.

Mehr Informationen: https://onlinefestival.women-in-technology.com/

Bewerbung für die Karrierestipendien

Interessierte Informatik-Studentinnen können sich online mit einer kurzen Motivation (max. eine Seite) und einem Lebenslauf.

Zu den Details: www.hpi.de/karrierestipendien

Kurzprofil Hasso-Plattner-Institut

Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering (https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-Systems Engineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudium an, das von derzeit rund 700 Studierenden genutzt wird. In den vier Masterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "Data Engineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigene Forschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankings belegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of Design Thinking, Europas erste Innovationsschule für Studierende nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für ein Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 21 Professorinnen und Professoren sowie über 50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Es betreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen IT-Fachgebieten, aber auch in den HPI Research Schools für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Irvine, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen für alle Lebensbereiche.