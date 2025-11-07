Winterhilfe Schweiz / Secours suisse d'hiver / Soccorso svizzero d'inverno

L'assemblea dei delegati del Soccorso svizzero d'inverno ha approvato il bilancio annuale per l'esercizio 2024/2025. 47 000 persone hanno ricevuto un aiuto molto richiesto, e non soltanto in inverno

Nonostante l'aumento delle donazioni, il Soccorso svizzero d'inverno registra per il secondo anno consecutivo un deficit (-1 567 584 franchi; anno precedente: -2 498 775 franchi). Nel corso del suo 89°esercizio, l'organizzazione umanitaria ha aiutato oltre 47 000 persone.

Più lasciti e meno donazioni provenienti dalle raccolte fondi

Nel corso dell'esercizio 2024/2025, il Soccorso svizzero d'inverno ha potuto contare ancora una volta su una grande solidarietà: le donazioni ricevute hanno raggiunto un importo totale di 6 334 780 franchi. Il Soccorso svizzero d'inverno ha ricevuto soprattutto più lasciti e contributi da fondazioni.

Nel corso dell'anno in esame, il Soccorso d'inverno ha registrato spese per progetti pari a 6 658 059 franchi. I progetti più onerosi sono quelli relativi alle spese sanitarie, all'aiuto all'infanzia e all'aiuto per l'abbigliamento.

Tra i gli ospiti: l'ex consigliere federale Samuel Schmid

L'assemblea dei delegati, organizzata dal Soccorso d'inverno di Basilea Campagna, è stata presieduta dal Prof. Dr. Thierry Carrel e dalla direttrice Monika Stampfli. Ha partecipato come ospite il presidente onorario ed ex consigliere federale Samuel Schmid. Monika Stampfli, che lascerà il Soccorso d'inverno a fine gennaio 2026, è stata salutata. La futura direttrice, Valérie Grüter, ha colto l'occasione per presentarsi . Roberto Agosta, membro del comitato centrale, è stato riconfermato nella sua carica per ulteriori tre anni.