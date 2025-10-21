Winterhilfe Schweiz / Secours suisse d'hiver / Soccorso svizzero d'inverno

Il Soccorso d'inverno regala momenti di felicità. L'anno scorso il Soccorso d'inverno ha aiutato più di 47 000 persone. La sua nuova campagna mostra come questo aiuto porti momenti di felicità.

Un bambino che ringrazia la mamma per la bella festa di compleanno ricevuta. Una distributrice di giornali che non soffre il freddo nonostante il tempo inclemente. Un'adolescente che si diverte con gli amici mentre sfreccia sul bob. I nuovi spot del Soccorso d'inverno mostrano come anche piccoli contributi possano rendere la vita più leggera e fare la differenza.

Gli spot della campagna accompagnano le richieste di donazioni delle organizzazioni cantonali del Soccorso d'inverno in tutte le regioni del Paese. Giorno dopo giorno, i collaboratori e le collaboratrici di questi uffici si impegnano per migliorare la situazione delle persone in difficoltà finanziarie e proteggerle dal rischio di indebitamento.

Il Soccorso d'inverno sostiene famiglie, single e coppie con prestazioni finanziarie o in natura, ad esempio per le spese sanitarie, e offre ai bambini svantaggiati la possibilità di svolgere attività ricreative significative. Lo scorso anno l'organizzazione senza scopo di lucro ha ricevuto circa 19 000 richieste e ha aiutato 48 000 persone, di cui 25 000 bambini.

Grazie per aver reso possibile il lavoro del Soccorso d'inverno con la vostra donazione e per aver permesso anche alle persone che vivono al limite della povertà di vivere momenti di felicità.

Scoprite i nostri spot

https://youtu.be/NWxEMlNpSQk

https://youtu.be/IoSFHIMUyUQ