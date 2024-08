Sensitech Inc.

Sensitech schließt die Übernahme von Berlinger & Co. ab. Monitoring Solutions erweitern Kühlkettenlösungen für die Biowissenschaften

Die Carrier Global Corporation hat im Namen ihres Geschäftsbereichs Sensitech, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Supply Chain Visibility, die Übernahme des Geschäftsbereichs Monitoring Solutions von Berlinger & Co. AG abgeschlossen, einem Schweizer Familienunternehmen, das sich auf innovative und kundenspezifische Lösungen für die Überwachung temperaturempfindlicher Güter in den Bereichen Pharma und Biowissenschaften, klinische Studien und Global Health spezialisiert hat. Sensitech ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), des Weltmarktführers für intelligente Klima- und Energielösungen.

„Diese erfolgreiche Übernahme ist ein strategischer Meilenstein für Sensitech, der umfassende und differenzierte Lösungen für die Überwachung der Kühlkette und die Transparenz in der Pharma- und Biowissenschaftsindustrie schafft", so Bhasker Kaushal, Vice President & General Manager, Sensitech and Refrigeration Aftermarket. „Wir freuen uns, das Berlinger-Team als neue Kollegen begrüßen zu dürfen und das Beste von Berlinger und Sensitech zusammenzubringen, damit die Kühlketten unserer Kunden vernetzter, automatisierter, intelligenter und nachhaltiger werden können."

Berlinger erweitert das End-to-End-Überwachungsportfolio von Sensitech für die Kühlkette um eine Reihe innovativer Lösungen, darunter hochwertige proprietäre konventionelle und Echtzeit-Überwachung, wertsteigernde Software und Analysemöglichkeiten. Darüber hinaus wird dadurch die adressierbare Marktreichweite von Sensitech auf angrenzende Segmente der stationären Überwachung und von Global Health ausgeweitet.

Der Geschäftsbereich Monitoring Solutions von Berlinger umfasst etwa 85 Mitarbeiter, die in der Schweiz, in den Niederlanden und den Vereinigten Staaten tätig sind.

Die Kanzlei Lenz & Staehelin war bei dieser Transaktion als externer Rechtsberater tätig.

Informationen zu Sensitech Sensitech ® ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Lieferkettentransparenz. Unsere innovativen Überwachungsprodukte und -dienstleistungen tragen dazu bei, die Qualität und Integrität der wertvollen Produkte unserer Kunden auf jedem Schritt ihrer Reise zu erhalten, und zwar überall auf der Welt. Seit 30 Jahren verlassen sich führende Unternehmen der Lebensmittel-, Pharma-, Industrie-, Konsumgüter- und anderer Branchen beim Schutz ihrer Produkte auf Sensitech. Sensitech gehört zu Carrier Global Corporation, einem weltweit führenden Unternehmen für intelligente Klima- und Energielösungen, die für die Menschen und unseren Planeten über Generationen hinweg von Bedeutung sind. Weitere Informationen finden Sie unter Sensitech.com oder folgen Sie Sensitech auf Facebook unter Sensitech Inc., auf X @Sensitech und LinkedIn unter Sensitech.

