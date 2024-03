Feuerwehrstatistik 2023: Elementarereignisse steigen um 71 % im Vergleich zum Vorjahr

Bern (ots) - Ein Grossbrand in der Raffinerie in Cressier, eine Meuterei in der Haftanstalt Bellechasse, ein Unfall mit Brand im Spitalzentrum Biel und ein Flugzeugabsturz während einer Flugshow in Grenchen und das alles während derselben zwei Tage. Das ist keine unglückliche Häufung von Zwischenfällen, sondern ein Teil des herausfordernden Programms am Kurs "Führung Grossereignis". Die verschiedenen ...

mehr