CSI organisiert eine Mahnwache für Glaubensverfolgte in über 30 Städten

Christian Solidarity International (CSI), eine christliche Menschenrechtsorganisation, organisiert am 17. Dezember 2020 zum 9. Mal in Folge eine stille Mahnwache zur Unterstützung von Opfern religiöser Verfolgung. Der Anlass findet in über 30 Schweizer Städten sowie Strassburg, unter Berücksichtigung der Covid-19-Schutzmassnahmen, statt.

Mit der überkonfessionellen Mahnwache möchte CSI auf die traurige Lage von Millionen von Menschen aufmerksam machen, die ihren Glauben nicht frei ausüben können. Zusammen mit Menschen aus der Schweiz und Frankreich wollen wir an diesem Tag den weltweit verfolgten religiösen Minderheiten zum Ausdruck bringen, dass sie nicht alleingelassen sind.

In vielen Ländern Asiens und des Nahen Ostens sind christliche Minderheiten besonders während den Weihnachtstagen in besonderem Masse Verfolgungen ausgesetzt.

In anderen Teilen der Welt, insbesondere in Berg-Karabach und Nigeria, wurden in naher Vergangenheit Christen durch Kämpfe oder religiös motivierte Angriffe aus ihren Häusern vertrieben und laufen Gefahr, Opfer eines Völkermordes zu werden.

Dank freiwilligen lokalen Organisatoren und Organisatorinnen nahmen letztes Jahr über 1.000 Menschen in insgesamt 26 Städten an der Mahnwache teil.

CSI lädt alle herzlich dazu ein, auch dieses Jahr ein Zeichen der Solidarität und Verbundenheit zu setzen und an der Mahnwache für Glaubensverfolgte teilzunehmen.

Der Anlass beginnt um 18.00 Uhr und dauert 30 Minuten.

In diesen Städten werden gleichzeitig Mahnwachen abgehalten:

Mittelland Bern: Heiliggeistkirche, Bahnhofplatz Burgdorf: Alte Post Interlaken: Postplatz Lyss: Beim Bahnhof Thun: Rathausplatz

Nordwestschweiz Baden: vor Cordulapassage Basel: Claraplatz Brugg: Neumarkt Liestal: Rathausgasse Villmergen: ref. Kirchenplatz

Zürich und Zentralschweiz Luzern: Torbogen beim Bahnhof Winterthur: Graben Wetzikon: Reformierte Kirche Zürich: Paradeplatz

Ostschweiz Bischofszell: Grubplatz Buchs SG: D'Gass, Bahnhofstrasse Chur: Bahnhofstrasse vor Café Maron Frauenfeld: Sämannsbrunnen Kreuzlingen: Dreispitzpark Romanshorn: Vor Bodankomplex St. Gallen: Marktgasse beim Brunnen Wattwil: Bahnhofplatz (vor Kiosk)

Romandie Fleurier: Place du Marché Fribourg: Rue de Romont La Chaux-de-Fonds: Place de la Gare La Côte-aux-Fées: Place du Village La Neuveville: Place de la Gare Lausanne: Place St-Laurent Neuchâtel: Place Pury

Tessin Agno: Piazzetta del Sole Giubiasco: Piazza grande (17.30- 18 Uhr) Locarno: Portici Piazza grande Lugano: Sagrato Chiesa St. Antonio (18.30-19 Uhr) Novaggio: davanti all'ufficio postale

Frankreich Strassburg: Avenue de l'Europe (Palais de l'Europe)

Die Organisatoren der Veranstaltung werden dafür sorgen, dass die Covid-19-Schutzkonzepte vollumfänglich eingehalten werden.

Die neuesten Aktualisierungen finden Sie auf der CSI-Website: www.csi-schweiz.ch/mahnwache

Die Mahnwache findet am Donnerstag, 17. Dezember 2020, von 18.00 - 18.30 Uhr statt.

Christian Solidarity International (CSI) ist eine christliche Menschenrechtsorganisation, die sich für Religionsfreiheit und Menschenwürde einsetzt. www.csi-schweiz.ch

