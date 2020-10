Agendia

Agendia-Mitbegründerin in achte Runde der Giants of Cancer Care®-Mitglieder von OncLive® aufgenommen

Laura van 't Veer wird als eine von 15 Wegbereiterinnen der Onkologie bei virtueller Preisverleihung 2020 gewürdigt

Agendia, Inc., weltweit führend in der Präzisionsonkologie für Brustkrebs, hat heute bekannt gegeben, dass seine Mitbegründerin und Forschungsleiterin Laura van 't Veer, PhD, als diesjährige Preisträgerin für Krebsdiagnostik in die 2020er-Klasse der Giants of Cancer Care® von OncLive® aufgenommen wird. Die virtuelle Preisverleihung findet am Donnerstag, 5. November 2020 um 19:30 Uhr EST statt.

Zu "Giants of Cancer Care" werden Personen ernannt, die bahnbrechende Erfolge auf dem globalen Gebiet der Onkologie erzielt haben und deren Arbeit die Patientenversorgung und die Forschung in erheblicher Weise beeinflusst hat. Von den 818 Nominierten wurden nur 15 für die diesjährige Klasse ausgewählt.

"Es ist ein besonderes Privileg, Teil dieser bedeutenden Onkologie-Gemeinschaft zu sein", äußerte sich Dr. van 't Veer. "Auch wenn wir dieses Jahr nicht persönlich miteinander feiern können, freue ich mich darauf, dass wir uns virtuell vernetzen, um unsere gemeinsamen Leistungen anzuerkennen und darüber zu sprechen, wie wir weiter daran arbeiten, die Patientenergebnisse zu verbessern und die Wissensbasis aufzubauen, die uns bei der Bekämpfung von Krebs helfen wird."

OncLive ist die führende Multimedia-Ressource in den USA, die sich dafür einsetzt, Onkologen wichtige und aufschlussreiche Informationen zur Patientenversorgung bereitzustellen. Das "Giants of Cancer Care"-Programm der Organisation hat seit 2013 mehr als 98 große Namen in der Onkologie für ihre bahnbrechenden Erfolge in der Onkologieforschung und in der klinischen Praxis ausgezeichnet.

"Dr. Van 't Veer verkörpert zusammen mit den anderen Mitgliedern der 2020er Klasse, was es bedeutet, ein Giant of Cancer Care zu sein", sagte Mike Hennessy Jr., Präsident und CEO von MJH Life Sciences(TM), der Muttergesellschaft von OncLive®. "Ihre langjährige Erfahrung und ihr unglaubliches Engagement dafür, jedem Patienten die beste Behandlung anzubieten, waren die treibende Kraft hinter der Entwicklung von MammaPrint. Wir sind stolz darauf, so fantastische, dynamische und versierte Onkologie-Fachleute wie Dr. van 't Veer würdigen zu können, die großartige Beiträge auf diesem Gebiet leisten."

Um weitere Informationen zu erhalten oder sich für die virtuelle Preisverleihung anzumelden, klicken Sie hier.

Informationen zu Agendia

Agendia ist ein Präzisions-Onkologieunternehmen mit Sitz in Irvine, Kalifornien, das sich verpflichtet hat, Brustkrebspatientinnen im Frühstadium und ihren Ärzten die Informationen zu liefern, die sie benötigen, um die effektivsten Entscheidungen für die Behandlung zu treffen. Das Unternehmen bietet derzeit zwei kommerziell erhältliche genomische Profiling-Tests an, die sich auf klinische und praktische Evidenz stützen. MammaPrint®, der 70-Gen-Brustkrebs-Rezidiv-Test, und BluePrint®, der 80-Gen-Test zur molekularen Subtypisierung, bieten ein umfassendes genomisches Profil, das Ärzten dabei hilft, in der prä- und postoperativen Behandlungsphase fundiertere Entscheidungen zu treffen. Durch die Entwicklung evidenzbasierter neuartiger Genomtests und die Durchführung bahnbrechender Forschungsarbeiten bei gleichzeitigem Aufbau eines Datenarchivs, das bei der Behandlung von Brustkrebs helfen soll, will Agendia die Ergebnisse für die Patientinnen verbessern und die sich entwickelnden klinischen Bedürfnisse von Brustkrebspatientinnen und ihren Ärzten bei jedem Schritt von der Erstdiagnose bis zur Krebsfreiheit unterstützen.

Informationen zu OncLive®

OncLive® ist eine digitale Ressourcen-Plattform, die Onkologen mit Informationen für die bestmögliche Patientenversorgung versorgt. OncLive® ist eine Marke von MJH Life Sciences(TM), dem größten privaten, unabhängigen Full-Service-Unternehmen für medizinische Medien in Nordamerika, das sich der Bereitstellung vertrauenswürdiger Gesundheitsnachrichten über mehrere Kanäle verschrieben hat.

Informationen zu Giants of Cancer Care®

Giants of Cancer Care® feiert die Erfolge führender Forscher und Lehrkräfte, deren Entdeckungen dazu beigetragen haben, die Onkologie voranzubringen und die Bausteine für zukünftige Fortschritte zu schaffen. Jedes Jahr wählt ein Auswahlkomitee aus mehr als 120 namhaften Onkologen, Forschern und Klinikern die Preisträger aus verschiedenen Tumor- und anderen Fachgebieten aus.

