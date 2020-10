Agendia

Agendia nimmt an der Stifel 2020 Virtual Healthcare Conference teil

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Agendia, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen in der Präzisionsonkologie für Brustkrebs, hat heute seine Teilnahme an der Stifel Virtual Healthcare Conference 2020 bekannt gegeben, die vom 16. bis zum 18. November 2020 stattfindet. Mark Straley, der Vorstandsvorsitzende von Agendia, wird am Montag, den 16. November, um 10:00 Uhr (ET) anwesend sein, wo ihn Brian Dow, Finanzvorstand von Agendia, den ganzen Tag über zu Einzelgesprächen mit Investoren begleiten wird.

Einen Link zum Live-Audio-Webcast von Straleys Präsentation finden Sie in der Rubrik News & Updates auf der Agendia-Website unter https://agendia.com/news/. Eine Wiederholung des Webcasts wird nach Abschluss der Live-Präsentation 90 Tage lang verfügbar sein.

Informationen zu Agendia

Agendia ist ein Präzisions-Onkologieunternehmen mit Sitz in Irvine, Kalifornien, das sich verpflichtet hat, Brustkrebspatientinnen im Frühstadium und ihren Ärzten die Informationen zu liefern, die sie benötigen, um die effektivsten Entscheidungen für die Behandlung zu treffen. Das Unternehmen bietet derzeit zwei kommerziell erhältliche genomische Profiling-Tests an, die sich auf klinische und praktische Evidenz stützen. MammaPrint®, der 70-Gen-Brustkrebs-Rezidiv-Test, und BluePrint®, der 80-Gen-Test zur molekularen Subtypisierung, bieten ein umfassendes genomisches Profil, das Ärzten dabei hilft, in der prä- und postoperativen Behandlungsphase fundiertere Entscheidungen zu treffen. Durch die Entwicklung evidenzbasierter neuartiger Genomtests und die Durchführung bahnbrechender Forschungsarbeiten bei gleichzeitigem Aufbau eines Datenarchivs, das bei der Behandlung von Brustkrebs helfen soll, will Agendia die Ergebnisse für die Patientinnen verbessern und die sich entwickelnden klinischen Bedürfnisse von Brustkrebspatientinnen und ihren Ärzten bei jedem Schritt von der Erstdiagnose bis zur Krebsfreiheit unterstützen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1002892/Agendia_Logo.jpg

Pressekontakt:

Investorenkontakt: Mike Cavanaugh

Westwicke/ICR Healthcare IR

Tel.: 617-877-9641

mike.cavanaugh@westwicke.com



Pressekontakt: Terri Clevenger

Westwicke/ICR Healthcare PR

Tel.: 203.856.4326

Terri.Clevenger@icrinc.com