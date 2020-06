Angestellte Schweiz / Employés Suisse

Honeywell will Saia-Burgess Controls AG auf dem Buckel der Angestellten "optimieren"

Honeywell, die Mutter von Saia Burgess Controls AG, plant bei ihrer Tochter in Murten einen Kahlschlag: 63 von 119 Stellen sollen einem Optimierungsplan zum Opfer fallen. Betroffen sind 41 feste Stellen plus 22 Temporärstellen in den Bereichen Produktion (Verlagerung nach Rumänien) und Forschung und Entwicklung (Teilverlagerung nach China). Der Stellenabbau scheint nicht aus einer wirtschaftlichen Notsituation begründet zu sein. Die Angestellten Schweiz finden die Ankündigung solch harter Massnahmen in einer Zeit der Krise ein schlechtes Signal. Jetzt wäre es wichtig, den Werkplatz Schweiz zu stärken und nicht, ihn ohne Not zu gefährden. Die Angestellten Schweiz fordern das Management von Honeywell und Saia-Burgess auf, den Entscheid unter Einbezug der Arbeitnehmervertretung und der Sozialpartner nochmals sorgfältig zu prüfen. Während der Konsultationsphase sind Lösungen zum Erhalt von möglichst vielen Stellen zu finden.

