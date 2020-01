Angestellte Schweiz / Employés Suisse

Schliessung der Montage bei Rieter - Angestellte Schweiz fordern Anschlusslösung für alle Betroffenen

Olten (ots)

Rieter kündigt die Schliessung der Montage in Winterthur und damit einhergehend den Abbau von 87 Stellen an. Begründet wird der drastische Schritt mit einem schlechten Geschäftsjahr und verhaltenen Aussichten. Rieter geht von «strukturellen Veränderungen der Marktsituation» aus, nicht nur zyklischen. Dabei spielt offenbar mit, dass die Kunden nicht mehr so grossen Wert auf die Herkunft der Maschinen aus der Schweiz legen.

Das Ende der langen Tradition der Produktion von Rieter-Textilmaschinen in Winterthur stimmt emotional. Die Angestellten Schweiz fordern das Management von Rieter auf, in der Konsultation alle Alternativen zum Stellenabbau sorgfältig und seriös zu prüfen. Für alle dennoch von einem Stellenverlust Betroffenen ist eine Anschlusslösung zu finden. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Betroffenen über 55 zu legen. Diese Altersgruppe hat es besonders schwer, eine neue Stelle zu finden und ist oft auch über einen längeren Zeitraum arbeitslos.

Zuversichtlich stimmt immerhin, dass Rieter nach wie vor auf den Standort Winterthur setzt und dort einen neuen Hauptsitz (Rieter Campus) errichten will.

