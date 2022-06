Schulthess Maschinen AG

Medienmitteilung: Schulthess übernimmt Mehrheit von GMP in Italien

Bild-Infos

Download

Medienmitteilung: Schulthess übernimmt Mehrheit von GMP in Italien

Schulthess Maschinen AG ist auf Expansionskurs und hat per 23. Juni 2022 die Mehrheitsbeteiligung an GMP SRL in Pieve di Soligo in Italien, erworben.

Die entsprechende Medienmitteilung finden Sie im Anhang.

Für Fragen bin ich jederzeit für Sie da.

Herzliche Grüsse

Erik Hefti

Weiteres Material zum Download Dokument: MM_Schulthess überni~hrheit von GMP.docx