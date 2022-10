Bill & Melinda Gates Foundation

Mit neuem Engagement schließt sich die Gates Foundation dem Aufruf zur Bekämpfung der Kinderlähmung an

Berlin (ots/PRNewswire)

BERLIN, 17. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Die Bill & Melinda Gates Foundation gab heute auf dem Weltgesundheitsgipfel bekannt, dass sie 1,2 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung der Bemühungen um die weltweite Ausrottung aller Formen von Polio bereitstellen wird. Die Ankündigung erfolgte im Vorfeld eines wichtigen Schlüsselmoments, der von Deutschland und der Global Polio Elimination Initiative (GPEI) gemeinsam ausgerichtet wird.

Die neue finanzielle Zusage wird die Umsetzung der Polio Eradication Strategy 2022-2026 der GPEI (Strategie zur Ausrottung der Kinderlähmung) unterstützen, die darauf abzielt, das Wild-Poliovirus in den letzten beiden endemischen Ländern – Pakistan und Afghanistan – auszurotten und den Ausbruch neuer durch Impfstoff-abgeleiteter Polioviren zu verhindern. Die Stiftung hat fast 5 Milliarden US-Dollar für die GPEI bereitgestellt.

„Die Ausrottung der Kinderlähmung ist in Reichweite. Aber so weit wir auch gekommen sind, die Krankheit bleibt eine Bedrohung. In Zusammenarbeit kann die Welt diese Krankheit beenden", sagte Bill Gates, Co-Vorsitzender der Bill & Melinda Gates Foundation. „Ich möchte Deutschland für die gemeinsame Ausrichtung der Ereignisse in diesen Wochen und seine langjährige Unterstützung für die Ausrottung der Kinderlähmung danken, und ich fordere andere Geber auf, die Strategie zur Ausrottung der Krankheit zu unterstützen, um sicher zustellen, dass niemand mehr aufgrund der Polio-Infektion gelähmt wird."

Am 18. Oktober wird Deutschland Mitveranstalter des GPEI-Gelöbnismoments auf dem Weltgesundheitsgipfel sein, bei dem globale Partner, Geber und Staatsoberhäupter weitere Zusagen für die GPEI-Strategie 2022-2026 machen werden, für die 4,8 Milliarden US-Dollar an Mitteln benötigt werden. Bei voller Finanzierung wird die GPEI jedes Jahr 370 Millionen Kinder mit Polio-Impfstoffen und anderen wichtigen Gesundheitsdiensten erreichen. Zu den Bemühungen der GPEI gehören die Vertiefung der Beziehungen zu den Gemeinden, die Unterstützung der Regierungen bei der Reaktion auf Ausbrüche und die Unterstützung bei der Einführung eines Polio-Impfstoffs der nächsten Generation.

„Der Kampf gegen die Kinderlähmung hat weit mehr getan, als Kinder vor der Krankheit zu schützen. Er spielte eine Schlüsselrolle bei der Stärkung der Gesundheitssysteme", sagte Melinda French Gates, Co-Vorsitzende der Bill & Melinda Gates Foundation. „Polio-Mitarbeiter waren besonders wichtig, um auf COVID-19 zu reagieren und die Bevölkerung über die Bedeutung von Impfungen gegen vermeidbare Krankheiten aufzuklären."

Mit ihrer Strategie 2022-2026 arbeitet die GPEI an der weiteren Integration von Polio-Kampagnen mit breiteren Gesundheitsdiensten und wichtigen Impfprogrammen. Die weitere Ausweitung des Einsatzes eines innovativen neuen Mittels – des neuartigen oralen Polio-Impfstoffs Typ 2 (nOPV2) – ist von entscheidender Bedeutung, um Ausbrüche der unterschiedlichen Typen von Polioviren nachhaltiger zu stoppen. Investitionen in die GPEI tragen auch dazu bei, die nationalen Gesundheitssysteme zu stärken und sicher zustellen, dass Länder besser darauf vorbereitet sind, auf zukünftige Gesundheitsgefahren zu reagieren. Darüber hinaus setzt die Strategie die Verpflichtung der GPEI fort, die Gleichstellung der Geschlechter auf allen Ebenen des Programms zu erreichen.

„Die letzten Schritte zur Ausrottung sind bei Weitem die härtesten. Aber unsere Stiftung bleibt einer poliofreien Zukunft verpflichtet, und wir sind optimistisch, dass wir Sie bald sehen werden", sagte Mark Suzman, CEO der Bill & Melinda Gates Foundation. „Unsere Investitionen in die Ausrottung der Kinderlähmung bringen uns nicht nur diesem entscheidenden Ziel näher, sie bauen auch langfristige Widerstandsfähigkeit auf, indem sie die Infrastruktur des Gesundheitswesens stärken und sicherstellen, dass wir bereit sind, auf zukünftige Pandemien zu reagieren."

In enger Zusammenarbeit mit Regierungen auf der ganzen Welt hat die GPEI dazu beigetragen, die Zahl der Poliofälle weltweit um mehr als 99 % zu reduzieren und seit 1988 schätzungsweise 20 Millionen Fälle von Kinderlähmung zu verhindern. Trotz dieses historischen Fortschritts haben Unterbrechungen bei Routineimpfungen, Fehlinformationen über Impfstoffe, politische Unruhen und die tragischen Überschwemmungen in Pakistan im Jahr 2022 die dringende Notwendigkeit unterstrichen, den Kampf gegen Polio zu Ende zu führen.

Eine weitere Sorge ist, dass Länder, die zuvor alle Formen des Poliovirus eliminiert hatten, neuerdings neue Nachweise des Virus gemeldet haben. Die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich bestätigten jeweils einen Ausbruch des durch Impfstoff-abgeleiteten Poliovirus und wurden im September 2022 in die Liste der Ausbrüche der Weltgesundheitsorganisation aufgenommen. In Malawi und Mosambik wurden im Jahr 2022 jeweils Fälle des Wild-Poliovirus entdeckt, die ihren Ursprung im Ausland hatten.

Im Jahr 2019 wurde Gavi, die Vaccine Alliance, der sechste Kernpartner der GPEI, was die Zusammenarbeit weiter stärkt. Die GPEI wird sich weiterhin auf die Unterbrechung der Virusübertragung und die Ausrottung der Kinderlähmung durch Impfkampagnen mit dem oralen Polioimpfstoff (OPV) konzentrieren. Gavi ergänzt die Bemühungen der GPEI, indem es einkommensschwache Länder mit dem inaktivierten Polioimpfstoff (IPV) unterstützt.

