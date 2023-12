PSI AG

Hagener Straßenbahn setzt auf intelligentes Last- und Lademanagement PSIebus

Berlin (ots)

Die Hagener Straßenbahn AG (HST) hat die PSI Transcom GmbH mit der Lieferung des Last- und Lademanagements PSIebus für ihre Elektrobusse beauftragt. Das Nahverkehrsunternehmen überwacht und steuert die Busse im Depot Boelerheide bereits seit zehn Jahren mit dem Depotmanagementsystem der PSI. Für die neuen Elektrobusse wird dieses nun um entsprechende Funktionalitäten erweitert und um ein intelligentes Lade-, Last- und Energiemanagement ergänzt.

Die Elektrifizierung der Busflotte erfordert die intelligente Verwaltung der begrenzten Anschlussleistung für die Ladung der E-Busse im Depot Boelerheide. Das neue Last- und Lademanagementsystem der PSI wird so in den Betrieb integriert, dass die Ladevorgänge auf der Grundlage vorgegebener Daten geplant und überwacht werden. Die zur Verfügung stehende Ladeleistung wird dynamisch verteilt, so dass das elektrische Versorgungsnetz des Depots vor Überlastungen geschützt wird. Damit können Verbrauchsspitzen vermieden und Kosten verringert werden. Die Anbindung an das Betriebshofmanagementsystem erfolgt über die VDV463-Schnittstelle.

Das PSI-System ermöglicht eine optimale Nutzung ihrer Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur. Es sorgt für eine bestmögliche Fahrzeugverfügbarkeit und sichert die Funktionsfähigkeit des Depots sowie den reibungslosen Betrieb des Hagener ÖPNV.

Die Hagener Straßenbahn AG ist das Nahverkehrsunternehmen der Stadt Hagen in Nordrhein-Westfalen. Mit mehr als 150 Bussen befördert sie jährlich auf 30 Linien rund 35 Millionen Fahrgäste in der Stadt Hagen und in den umliegenden Gemeinden.

Der PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern und Industrie. Als unabhängiger Softwarehersteller mit über 2.200 Beschäftigten ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Mobilität und Produktion sorgen. Die innovativen Branchenprodukte werden sowohl direkt als auch über den cloudbasierten PSI App Store vertrieben. www.psi.de