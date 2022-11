Medienfachverlag Oberauer GmbH

Axel Wüstmann ist "Medienmanager des Jahres" in der Schweiz

Aarau (ots)

CH Media-CEO Axel Wüstmann ist vom Branchenmagazin "Schweizer Journalist:in" zum "Medienmanager des Jahres" gewählt worden. "Er hat CH Media mit strategischer Klugheit zu einer bedeutenden nationalen Akteurin gemacht", begründet die Jury ihre Entscheidung. Im überraschend offenen Interview zieht Wüstmann Bilanz über die vergangenen zehn Jahre und erzählt auch über die komplexe Beziehung zu Verleger Peter Wanner.

"Mit Peter neun, zehn Jahre so einen gemeinsamen Weg zu gehen, war vielleicht die grössere Herausforderung als die Marktentwicklung. Wir haben es zusammen gut hingekriegt", sagt Wüstmann, der in der Branche eine ausserordentlich hohe Reputation geniesst. Er beschreibt im Interview, warum er auf Distanz zu Peter Wanner gehen musste, wie er daran gescheitert ist, das Joint Venture mit der NZZ in seiner bisherigen Form weiterbestehen zu lassen und von seiner durchaus riskanten Strategie, CH Media erfolgreich im TV-Geschäft zu positionieren. Und er erzählt, wo er sich nach seinem Abgang von CH Media sieht. Wüstmann räumt den CEO-Sessel für Michael Wanner, der Wechsel ist für April 2023 vorgesehen.

Die Auszeichnung "Medienmanager des Jahres" wird jährlich an eine Führungskraft im Schweizer Medienmanagement vergeben, die durch ihre Tätigkeit die Grundlage für Journalismus fördert und damit zugleich einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leistet.

In der Jury waren in diesem Jahr fünf Personen: Nadine Jürgensen (Journalistin, Juristin und COO ElleXX), die Autorin und Journalistin Olivia Kühni, Verleger Johann Oberauer, "kress pro"-Chefredaktor Markus Wiegand und Marcus Hebein, Chefredaktor der "Schweizer Journalist:in".

Das Interview mit Axel Wüstmann ist in der aktuellen "Schweizer Journalist:in" zu lesen, die am 4. November erscheint und im Online-Shop des Medienfachverlages Oberauer erhältlich ist.

Die bisherigen Medienmanager des Jahres

2006 Peter Wanner, AZ Medien

2007 Théo Bouchat, Edipresse

2008 Ralph Büchi, Springer

2009 Pietro Supino/Martin Kall, Tamedia

2010 Valérie Boagno, Le Temps

2011 Albert P. Stäheli, NZZ-Gruppe

2012 Christoph Bauer, AZ Medien

2013 Norbert Neininger, Schaffhauser Nachrichten

2014 Michael Ringier, Ringier

2015 Marcel Kohler, 20 Minuten

2016 Christoph Tonini, Tamedia

2017 Dominik Kaiser, TV 3+

2018 Peter Wanner, CH Media

2019 Simonetta Sommaruga, Medienministerin

2020 Natalie Wappler, SRF

2021 Miriam Walther, Republik

2022 Axel Wüstmann, CH Media