Medienmitteilung: Video-Kampagne für zwei internationale Awards nominiert

Die Video-Kampagne «Heidiland – mehr als du denkst» ist im Rennen um zwei internationale Awards. Sowohl der «Best of Content Marketing Award» als auch der «Digital Communication Award» zeichnen herausragende Arbeiten in der (digitalen) Kommunikation aus.

MEDIENMITTEILUNG

Video-Kampagne von Heidiland Tourismus ist im Rennen um zwei internationale Preise

Bad Ragaz, 19. September 2023

Die Video-Kampagne «Heidiland – Mehr als du denkst» von Heidiland Tourismus ist gleich für zwei internationale Awards nominiert. Der «Best of Content Marketing Award» und der «Digital Communication Award» zeichnen dabei die besten Kommunikationsarbeiten im deutschsprachigen bzw. im europäischen Raum aus. Bei beiden Wettbewerben hat es die Video-Kampagne von Heidiland Tourismus auf die Shortlist geschafft.

Mit ihrer Video-Kampagne «Heidiland – Mehr als du denkst» hat Heidiland Tourismus 2022 über Social Media und über weitere digitale Kanäle eine Million Menschen in der ganzen Deutschschweiz erreicht. Kurze Clips vermitteln mit einem Augenzwinkern, dass das «Heidiland» eben nicht nur für eine der bekanntesten Raststätten des Landes steht, sondern vor allem auch für eine überraschend vielfältige Ferien- und Freizeitregion im Grenzgebiet der Kantone St. Gallen und Graubünden. Nun lässt die Kampagne auch innerhalb der Kommunikationsbranche aufhorchen: Sie ist mit der Nomination für den «Best of Content Marketing Award» und dem «Digital Communication Award» im Rennen um gleich zwei internationale Preise. Konzipiert und umgesetzt hat Heidiland Tourismus die Kampagne zusammen mit der Digital-Marketing-Agentur ROB NICOLAS (Chur/Zürich).

Zwei Mal bei den Besten der Besten

Der Best of Content Marketing Award (BCM) ehrt die herausragendsten Content-Marketing-Arbeiten des Jahres im deutschsprachigen Raum. Mit der Nominierung in der Kategorie «B2C – Tourismus/Reisen/Verkehr» kann sich Heidiland Tourismus bereits über eine der begehrten Silber-Auszeichnungen freuen und gehört damit zu den Besten der Besten. Mit klingenden Namen wie der Deutschen Bahn, Porsche, der 3-Zinnen-Dolomiten-Region oder dem Europa-Park konkurriert Heidiland Tourismus mit seiner Video-Kampagne anlässlich der Award-Show vom 6. Oktober in Berlin um den Sieg.

Gegen Konkurrenz aus ganz Europa durchgesetzt hat sich die Video-Kampagne im Rahmen des Digital Communication Awards 2023 (DCA). Der Wettbewerb zeichnet seit 2011 herausragende Projekte, Kampagnen und Innovationen aus allen Bereichen der Online-Kommunikation aus. Beim DCA 2023 ist «Heidiland – mehr als du denkst» gleich in zwei Kategorien «Brand Campaign» und «Short Clip» von internationalen Expertinnen und Experten für die Shortlist nominiert worden. Die virtuelle Award-Show findet am 29. September statt.

Für den Mut belohnt

Für Adrian Pfiffner, Leiter Content Management bei Heidiland Tourismus, sind die beiden Nominationen eine Bestätigung für die jahrelange Arbeit der Service- und Netzwerkorganisation im Kommunikationsbereich: «Schon früh sind wir als Organisation neue Wege in der Kommunikation gegangen und haben mutig auf neue digitale Kanäle und unkonventionelle Formate gesetzt. Umso stolzer sind wir, dass unsere Arbeit international gewürdigt wird und wir auf diesem Weg auch unsere Region ins Schaufenster stellen können.» Dieser Erfolg beweise, dass man auch als kleine Organisation mit grossen Ideen und den richtigen Partnern an seiner Seite viel bewirken könne.

Stolz über die Doppel-Nomination ist deshalb auch Robin Mark, Geschäftsführer der Agentur ROB NICOLAS, die neben der Video-Kampagne in der Vergangenheit auch zahlreiche weitere Projekte für Heidiland Tourismus erfolgreich umgesetzt hat: «Klare Botschaften und eine clevere Distribution sind wichtige Erfolgsfaktoren, um die Wahrnehmung von Marken zu stärken. Unserem Team ist mit dieser Kampagne gelungen, das Heidiland klar in der Zielgruppe zu positionieren. Wir sind stolz, Heidiland Tourismus mit unser Content- und Campaigning-Kompetenz zu unterstützen und dass die Kampagne sogar international nominiert wurde.»

Medienkontakt: Heidiland Tourismus AG Adrian Pfiffner, Leiter Content Management/Unternehmenskommunikation Valenserstrasse 6, 7310 Bad Ragaz T: +41 81 720 08 22 adrian.pfiffner@heidiland.com

www.heidiland.com