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Für die nächste Generation von KI-Datenbrillen: SCHOTT stellt RealView® 2.0 lightweight Glaswafer vor

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Mainz (ots)

Neue leichte optische Glaswafer erweitern das SCHOTT RealView® Portfolio für AR-Wellenleiter (engl. waveguides) der nächsten Generation.

Maßgeschneiderte Glaszusammensetzung kombiniert einen hohen Brechungsindex mit geringer Dichte, hoher Transmission und herausragender Robustheit.

Mit dem Marktstart des neuen Materials auf der CIOE 2026 unterstreicht SCHOTT seine Mission, Datenbrillen den Weg für den Massenmarkt zu ebnen.

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Der internationale Technologiekonzern und Hersteller von High-Tech-Materialien, SCHOTT, erweitert sein Portfolio an SCHOTT RealView® High-Index-Glaswafern um ein gewichtsoptimiertes Produkt mit einem hohen Brechungsindex von 2.0. Das in Deutschland neu entwickelte Glas ermöglicht die Herstellung von leichten Wellenleitern, die eine hervorragende optische Leistung mit hoher Robustheit kombinieren, die für eine zuverlässige Verarbeitung von Wafern und den täglichen Einsatz in modernen Datenbrillen erforderlich ist. SCHOTT RealView® 2.0 lightweight ist ab sofort als Muster erhältlich und bereit für die Lieferung in großen Stückzahlen in allen gängigen runden Wafer-Durchmessern (150 mm, 200 mm oder 300 mm) sowie in rechteckigen Formaten bis zu 310 mm x 310 mm. Das neue Produkt wird auf der CIOE 2026 vorgestellt, die vom 9. bis 11. September in Shenzhen, China, stattfindet.

Die nächste Generation von KI-Datenbrillen möglich machen

Künstliche Intelligenz (KI) verwandelt Datenbrillen von Nischenprodukten in alltägliche digitale Begleiter. Da sich der Markt zu Datenbrillen mit hellen, vollfarbigen Bildern direkt im Sichtfeld des Trägers bewegt, wird die Kombination aus Leistung, geringem Gewicht und mechanischer Haltbarkeit zunehmend wichtiger.

Neueste Wellenleitertechnologie macht dies möglich. Um kompakte vollfarbige Wellenleiter-Designs mit einer einzigen optischen Schicht zu erreichen, benötigen Hersteller zunehmend Materialien mit Brechungsindizes über 1,9 bei gleichzeitig geringer Dichte und hoher mechanischer Robustheit. Um diese Weiterentwicklung zu unterstützen, bereichert der internationale Glas- und Materialhersteller mit SCHOTT RealView® 2.0 lightweight seine wachsende Familie von leichten optischen Glaswafern mit hohem Brechungsindex für Augmented-Reality-Anwendungen.

"Datenbrillen für Verbraucher treten in eine neue Phase ein. Anwender erwarten leichte Brillen, die immersive visuelle Erlebnisse mit Alltagstauglichkeit verbinden", sagt Dr. Rüdiger Sprengard, Vice President Augmented Reality bei SCHOTT. "Mit RealView® 2.0 lightweight bieten wir optischen Designern ein Material, das hervorragende optische Leistung, geringes Gewicht und die für Konsumgüter erforderliche Robustheit kombiniert."

SCHOTT RealView® 2.0 lightweight kombiniert einen hohen Brechungsindex von 2,0 mit einer vergleichsweise geringen Dichte < 4 g/cm³ und hilft Geräteherstellern, das Gesamtgewicht des Systems zu reduzieren, ohne die optische Leistung zu beeinträchtigen. Das optische Rohglas wird im Kompetenzzentrum von SCHOTT in Mainz hergestellt, bevor es in Asien zu Wafern weiterverarbeitet wird.

Die Magie einer maßgeschneiderten Glaskomposition

Das Alleinstellungsmerkmal von SCHOTT RealView® 2.0 lightweight ist eine maßgeschneiderte Spezialglas-Zusammensetzung, die mehrere Vorteile für Consumer Devices bietet. Basierend auf mehr als 140 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Schmelze von Spezialgläsern kombinierte SCHOTT unterschiedliche Glas-Eigenschaften, die selten in einem einzigen Material zu finden sind. Die Ingenieure entwickelten ein Glas, das einen hohen Brechungsindex mit herausragenden optischen Eigenschaften kombiniert - darunter eine hervorragende Transmission.

Das optische Glas bietet eine hohe Blaulichtdurchlässigkeit von mehr als 96 % bei 460 nm über einen optischen Weg von 10 mm, sodass hellere Bilder die Augen des Benutzers erreichen. Zertifizierte Prüflabore bestätigen zudem die außergewöhnliche Haltbarkeit von SCHOTT RealView® 2.0 lightweight, einschließlich der Beständigkeit gegen Kratzer, Stöße und alltägliche mechanische Beanspruchung. Durch diese Eigenschaften eignet sich das Glas besonders gut für Unterhaltungselektronik und tragbare Geräte, die über viele Jahre hinweg zuverlässig funktionieren müssen. Darüber hinaus reduziert das Material die Verarbeitungsrisiken während der gesamten Herstellung, vom Wafer bis zum Wellenleiter, erheblich.

"Unsere neuesten RealView® Glaswafer sind das Ergebnis jahrelanger Forschung an fortschrittlichen Glaszusammensetzungen", sagt Dr. Frederik Bachhuber, Senior Product Manager RealView® bei SCHOTT. "Durch die Kombination eines Brechungsindex von 2,0 mit leichtem Gewicht, bedingt durch die geringe Dichte des Materials, haben wir die Designmöglichkeiten für Wellenleiter der nächsten Generation erweitert und sind dabei den Stärken unserer Materialplattform treu geblieben. Zusammen mit der hohen Transmission bietet dies optischen Designern ein noch nie dagewesenes Maß an Designfreiheit."

Erweiterung einer bewährten Materialfamilie

SCHOTT RealView® 2.0 lightweight baut auf dem etablierten Portfolio an leichten Glaswafern mit hohem Brechungsindex auf, das bereits Brechungsindizes ab 1,9 umfasst. Zusammen bieten diese Materialien Geräteherstellern eine breite Palette an Lösungen, die auf unterschiedliche Architekturen und Leistungsanforderungen zugeschnitten sind.

SCHOTT entwickelt seine integrierte Familie fortschrittlicher High-Index-Wafer für Smart Glasses und Augmented Reality mit dem neuen Produkt konsequent weiter. Darüber hinaus baut das Unternehmen seine Präsenz in der Produktion von geometrischen reflektierenden Wellenleitern (GRWG) weiter aus.

Das weltweit einzigartige, auf AR-Optik ausgerichtete Portfolio an optischem Glas, diffraktiven Wafern mit hohem Brechungsindex (SCHOTT RealView®) und geometrischen reflektierenden Wellenleitern unterstreicht die langfristige Mission von SCHOTT, die nächste Generation von Datenbrillen für Verbraucher durch kontinuierliche Materialinnovationen zu ermöglichen.

SCHOTT RealView® ist eine eingetragene Marke der SCHOTT AG.

Über SCHOTT

Der internationale Technologiekonzern SCHOTT produziert hochwertige Komponenten und leistungsfähige Materialien wie Spezialglas, Glaskeramik und Polymer. Viele Produkte von SCHOTT kommen in High-Tech-Anwendungen zum Einsatz, die heutige technologische Grenzen verschieben - beispielsweise als Wellenleiter in smarten AR-Datenbrillen, als Glaskeramik-Spiegelträger in den weltgrößten Teleskopen oder als Laserglas in der Kernfusionsforschung. Pioniergeist macht die rund 17.400 Mitarbeitenden in über 30 Ländern zu kompetenten Partnern für zahlreiche Branchen wie Gesundheit, Hausgeräte, Unterhaltungselektronik, Halbleiter, Optik, Astronomie, Energie sowie Luft- und Raumfahrt. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte SCHOTT einen Umsatz von 2,83 Milliarden Euro und ein EBIT in Höhe von 230 Millionen Euro. SCHOTT wurde 1884 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mainz (Deutschland). Das Unternehmen gehört der Carl-Zeiss-Stiftung, die mit der Dividende die Wissenschaft fördert und ihre Geschäfte mit ausgeprägtem sozialem Verantwortungsbewusstsein führt. Weitere Informationen unter schott.com.