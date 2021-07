SUISA

COMMUNIQUÉ DE PRESSE: La Conseillère aux Etats Johanna Gapany rejoint le Conseil de SUISA

L’Assemblée générale de SUISA a élu la Conseillère aux Etats PLR de Fribourg Johanna Gapany comme nouveau membre du Conseil. Les membres votants de SUISA ont également approuvé la modification du règlement général sur les placements; le critère de la durabilité sera désormais pris en compte en matière de placements financiers. L’Assemblée générale a en outre approuvé le résultat de l’exercice annuel de SUISA. Les recettes ont été inférieures à celles de l’année précédente en raison de la pandémie de Covid-19.

Zurich, le 1er juillet 2021 – La Conseillère aux Etats Johanna Gapany (FR) est désormais membre du Conseil de la coopérative des auteurs et éditeurs de musique en Suisse et au Liechtenstein (SUISA). Madame Gapany succède à l’ancienne Conseillère aux Etats Géraldine Savary (PS, VD). Johanna Gapany a été élue au Conseil des Etats en 2019. Elle est vice-présidente de la Commission des finances, membre de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC), ainsi que de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) et de la délégation auprès de l’Union interparlementaire.

La durabilité inscrite dans le règlement général sur les placements de SUISA

Les membres votants de SUISA ont par ailleurs approuvé une modification du règlement général sur les placements de SUISA. Il sera dorénavant tenu compte du critère de «durabilité» en plus des deux critères que sont la «sécurité» et la «liquidité» lors des décisions en matière de placements.

Le résultat annuel 2020 de SUISA terni par la Covid-19

Les membres de SUISA ont également approuvé les comptes annuels 2020 de leur coopérative et du groupe SUISA. Après une année 2019 record, le résultat annuel de SUISA a été inférieur en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Les recettes de SUISA issues de la gestion des droits d’auteur en Suisse et à l’étranger ont diminué de plus de 10%. Ce résultat s’explique notamment par le fort recul du chiffre d’affaires des droits d’exécution. Les concerts et autres représentations n’ayant pratiquement pas pu avoir lieu en 2020, le chiffre d’affaires a reculé de 34% dans ce domaine.

120,4 millions de francs seront distribués cette année aux compositeurs, paroliers et éditeurs de musique. Cela représente 15 millions de francs de moins qu’en 2020. SUISA ne prélève que 13,07% des droits qu’elle perçoit pour le compte de ses membres. En effet, sur 100 francs, la coopérative en reverse 87 aux auteurs et éditeurs de musique.

Comme en 2020, l’Assemblée générale s’est aussi tenue sous forme écrite cette année en raison de la pandémie de Covid-19. Les membres de SUISA ont eu la possibilité de voter par correspondance.

