Gerresheimer AG

Gerresheimer und Corning geben Joint Venture bekannt, um die wachsende Nachfrage nach Velocity®-Fläschchen zu befriedigen und die Bereitstellung lebensrettender Medikamente zu beschleunigen

Düsseldorf (ots)

Die Gerresheimer AG, der weltweit führende Anbieter von Healthcare-, Beauty- und Drug-Delivery-Systemen für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikindustrie, gab heute ein Joint Venture mit Corning Incorporated (NYSE: GLW), einem führenden Innovator in der Materialwissenschaft und -herstellung, bekannt. Ziel ist es, den weltweiten Zugang zur Velocity® Vial-Technologieplattform zu erweitern, um den Bedarf an einem qualitativ hochwertigen und kosteneffizienten Abfüllverfahren für injizierbare Arzneimittel zu decken.

Die Partnerschaft kombiniert Gerresheimers umfassende Erfahrung in der Glasverarbeitung mit Cornings innovativer Velocity-Vial-Technologie. Dieses Modell wird die Produktivität bei der Abfüllung erhöhen, die Herstellungskosten senken und die Bereitstellung von injizierbaren Therapien beschleunigen. Velocity Vials werden vom Joint Venture in bestehenden Gerresheimer-Anlagen für den internationalen Markt produziert und sind ab sofort in Nordamerika, Europa und Asien verfügbar.

"Als führender Lösungsanbieter für die Pharma- und Biotech-Industrie bietet Gerresheimer seinen Kunden erstklassige Systemlösungen für die Herausforderungen der Branche an", sagte Dr. Lukas Burkhardt, Mitglied des Vorstands der Gerresheimer AG. "Durch den Ausbau unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Corning fügen wir eine weitere integrierte Lösung zu unserem Produktportfolio hinzu, mit einem klaren Mehrwert für unsere Kunden. Unsere marktführende Position bei Fläschchen wird durch diese innovative Technologie weiter gestärkt. In Kombination mit unseren Gx Pharma Plus und Gx Elite-Glasfläschchen oder der Gx RTF-Lösungen erfüllen wir höchste Qualitätsstandards unserer Kunden."

Velocity Vials können als Drop-in Lösung die Effizienz von Abfüllanlagen um bis zu 50 % steigern und so die Kosten senken bei gleichzeitig verbesserter Produktqualität. Dazu sind keine Umbauten an den Abfülllinien oder ein neuer Zulassungsprozess notwendig. Im Vergleich zu herkömmlichen Fläschchen reduzieren Velocity Vials Glasbruch, Kratzer und Glaspartikel. Die Einführung von Velocity Vials hat bereits dazu beigetragen, dass lebensrettende Medikamente schneller auf den Markt gebracht werden können.

"In den vergangenen zwei Jahren haben wir aus erster Hand erfahren, wie wichtig die Velocity Vials von Corning für die Verbesserung der Leistung und Qualität in der pharmazeutischen Produktion sind. Jetzt erweitert Corning den Zugang zu Velocity Vials durch die Partnerschaft mit Gerresheimer, um das Produkt gemeinsam herzustellen und zu verkaufen", sagte Brendan Mosher, Vice President und General Manager von Corning Pharmaceutical Technologies. "Das neue Modell vergrößert die Produktionskapazitäten für Velocity Vials, sichert die Lieferkette durch lokale Produktionsstätten und gibt den Kunden die Möglichkeit, direkt bei Corning oder Gerresheimer zu kaufen. Wir freuen uns, Gerresheimer als ersten Partner auf der Velocity Vial-Technologieplattform begrüßen zu dürfen."