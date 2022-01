FHNW; Hochschule für Wirtschaft: Neue Weiterbildungen für Schweizer Polizistinnen und Polizisten

FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

Medienmitteilung, 8. Januar 2021

Neue Weiterbildungen für Schweizer Polizistinnen und Polizisten

Kommunikation in Zeiten des Wandels, fit für die Digitalisierung und Innovation, Sensibilisierung für gesellschaftliche Veränderungen oder Anpassung an betriebswirtschaftliche Anforderungen. Diese Kompetenzen gewinnen immer mehr an Bedeutung in der polizeilichen Arbeit. Neue Angebote der FHNW und des SPI sollen Polizisten und Polizistinnen auch künftig dafür vorbereiten.

Die Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW startet zusammen mit dem Schweizerischen Polizei-Institut (SPI) neue Weiterbildungsprogramme zu polizeilich relevanten Themen. Damit ergänzen sich das SPI als nationales Steuerungsorgan für die polizeiliche Aus- und Weiterbildung und die Hochschule für Wirtschaft FHNW gegenseitig mit ihren Angeboten.

«Wir machen die Weiterbildung, weil in der heutigen Zeit eine gute, fundierte und effizient weitergebildete Polizei der Rückhalt einer modernen Multioptionsgesellschaft ist», begründet Michael Baumann, Dozent an der FHNW, die neue Zusammenarbeit.

«Der modulare Aufbau der Weiterbildungen und die damit verbundene Weiterentwicklung von Kompetenzen, Fähigkeiten und Netzwerken sind wichtiger denn je für erfolgreiche und zukunftsorientierte Polizeiarbeit auf allen Stufen», betont Stefan Aegerter, Vizedirektor des SPI.

Jährlich werden zwei bis fünf CAS (Certificate of Advanced Studies) in den Bereichen Interprofessionalität, Kommunikation, zukunftsorientierte Polizeiarbeit, betriebswirtschaftliche Grundlagen und Recht in der Polizeiarbeit angeboten. Der Start des ersten CAS Interprofessionelle Polizeiarbeit ist für Februar 2021 vorgesehen.

Die CAS sind konzipiert für Mitarbeitende der schweizerischen, kantonalen, städtischen und kommunalen Polizeikorps, die sich beruflich weiterentwickeln wollen und eine höher qualifizierte Tätigkeit anstreben.

