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5 unterschätzte Sommergefahren für Tiere

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5 unterschätzte Sommergefahren für Tiere

VIER PFOTEN gibt Tipps, wie Haus- und Wildtiere sicher durch den Sommer kommen

Zürich, 15. Juli 2026 – Die anhaltend hohen Temperaturen der vergangenen Wochen belasten nicht nur Menschen, sondern auch Haus- und Wildtiere. Hitzschlag beim Hund, verbrannte Pfoten, giftige Blaualgen, gefährliche Swimmingpools oder Risiken beim Grillieren werden häufig unterschätzt. VIER PFOTEN Schweiz erklärt, welche fünf häufig unterschätzte Gefahren im Sommer drohen – und wie sie sich vermeiden lassen.

1. Hunde überschätzen sich bei Hitze

Viele Hunde orientieren sich stark an ihren Halterinnen und Haltern. Sie laufen, spielen oder wandern weiter, obwohl sie bereits erschöpft sind. Dieses Verhalten wird unter anderem durch ihren starken Wunsch zur Zusammenarbeit mit dem Menschen begünstigt. Besonders gefährdet sind kurzschnäuzige Rassen wie Möpse, Französische und andere Bulldoggen oder Boxer sowie Welpen, ältere, übergewichtige und kranke Tiere mit Herz- oder Atemwegserkrankungen.

Hunde können sich übrigens auch beim Ruhen in direkter Sonneneinstrahlung überhitzen. Anhaltendes Hecheln, starker Speichelfluss, Desorientierung oder Schwäche können darauf hinweisen. Ein Hitzschlag ist ein tiermedizinischer Notfall.

VIER PFOTEN empfiehlt:

Spaziergänge auf die frühen Morgen- oder späten Abendstunden legen

ausreichend Trinkwasser mitführen

regelmässige Pausen einlegen

körperliche Anstrengung bei grosser Hitze vermeiden

2. Heisser Asphalt kann Pfoten verbrennen

Asphalt, Pflastersteine oder Sand können sich stark aufheizen und bereits nach wenigen Minuten schmerzhafte Verbrennungen an den Pfoten verursachen. «Ist der Boden für die eigene Hand nach wenigen Sekunden unangenehm heiss, ist er auch für Hundepfoten zu heiss», sagt Janine Cirini, Campaignerin Haustiere bei VIER PFOTEN Schweiz. Hunde sollten möglichst auf schattigen Wegen oder Naturböden laufen. Auf Joggingrunden oder das Mitlaufen neben dem Fahrrad sollte verzichtet werden.

3. Blaualgen in Seen und Weihern

Bei warmem Wetter können sich Blaualgen (Cyanobakterien) stark vermehren. Einige Arten produzieren Giftstoffe, die bei Hunden zu schweren Vergiftungen führen können. Die Symptome reichen von Erbrechen und Durchfall bis hin zu neurologischen Symptomen oder Leberschäden. Besonders kleine Hunde sind aufgrund ihres geringeren Körpergewichts gefährdet.

«Informieren Sie sich vor dem Baden über die Wasserqualität und achten Sie auf Warnhinweise. Ausgewiesene Hundebadestellen sind die sichere Wahl», rät Cirini.

4. Swimmingpools werden zur tödlichen Falle

Private Pools bieten Abkühlung, können für Haus- und Wildtiere jedoch lebensgefährlich sein. Hunde, Katzen, Igel, Frösche, Eichhörnchen oder Vögel finden nach einem Sturz ins Wasser oft keinen Ausweg mehr und drohen zu ertrinken.

VIER PFOTEN Schweiz empfiehlt:

Pools einzäunen

Ausstiegshilfen wie Rampen oder Stufen installieren

Fluchtrampen für kleine Wildtiere anbringen

Sicherheitsabdeckungen verwenden

Hilfsmittel zur Rettung bereithalten

5. Trotz Feuerverbot: Essensreste bleiben ein Risiko für Wildtiere

Aufgrund der aktuellen Trockenheit und des geltenden Feuerverbots darf aktuell nicht im Wald grilliert oder Feuer gemacht werden. Wildtiere sind dennoch gefährdet: Zurückgelassene Essensreste, Verpackungen oder andere Abfälle locken Tiere an und können zu Verletzungen oder gesundheitlichen Problemen führen. Auch nicht bewilligte Feuerstellen stellen ein erhebliches Risiko für Tiere und ihre Lebensräume dar.

«Viele Wildtiere werden vom Geruch von Essensresten angezogen. Sie verschlucken Abfälle, die schwere gesundheitliche Folgen haben können», warnt Ilana Bollag, Campaignerin bei VIER PFOTEN Schweiz.

Für einen tierfreundlichen Aufenthalt in der Natur empfiehlt VIER PFOTEN:

Feuerverbote konsequent einhalten

Essensreste und Abfälle sofort entsorgen

Picknickplätze sauber hinterlassen

Lärm und starke Beleuchtung reduzieren

Sommerliche Vorsicht schützt Tierleben

Mit einfachen Massnahmen wie Schattenplätzen, ausreichend Wasser und etwas Aufmerksamkeit lassen sich die meisten sommerlichen Risiken für Hunde, Katzen, Vögel, Kaninchen oder Meerschweinchen vermeiden. Dazu gehört auch, Tiere niemals in parkierten Fahrzeugen zurückzulassen, da diese sich bereits nach kurzer Zeit lebensgefährlich aufheizen.

Für weitere Informationen zu diesem Thema lesen Sie unseren Artikel: Hitze und Haustiere: So schützen Sie Ihre Tiere.

Über VIER PFOTEN VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichen Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler und Freunden in Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Im Fokus ihrer nachhaltigen Kampagnen und Projekte stehen Streunerhunde und -katzen sowie Heimtiere, sogenannte Nutztiere und Wildtiere – wie Bären, Grosskatzen und Orang-Utans – aus nicht artgemässer Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Kambodscha, Kosovo, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Südafrika, Thailand, der Ukraine, den USA und Vietnam sowie Schutzzentren für notleidende Tiere in 13 Ländern sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristige Lösungen. In der Schweiz ist die Tierschutzstiftung ein Kooperationspartner vom Arosa Bärenland, dem ersten Bärenschutzzentrum, welches geretteten Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause gibt. www.vier-pfoten.ch

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