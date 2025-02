VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Tierliebe am Valentinstag

VIER PFOTEN gibt Tipps, wie man am Tag der Liebe sein Herz für Tiere zeigen kann

Zürich, 12. Februar 2025 – Am 14. Februar ist der mittlerweile auch hierzulande etablierte Valentinstag, der immer stärker im Zeichen des Konsums steht. Der Detailhandel wirbt dafür besonders gerne mit diversen Blumenvariationen, süssen Leckereien und kosmetischen Produkten. Aber auch viele andere – nicht immer unbedenkliche – Geschenkideen werden angepriesen. Damit am Tag der Liebe die Tierliebe nicht zu kurz kommt, gibt die globale Tierschutzorganisation VIER PFOTEN fünf Tipps für einen tierfreundlichen Valentinstag.

(Ver)naschen wird am Valentinstag grossgeschrieben. Hoch im Kurs stehen vor allem Pralinen, Schokolade und Gebäck. In vielen Süssigkeiten kommen jedoch erhebliche Mengen Milchpulver zum Einsatz, deren Produktion schwerwiegende Auswirkungen auf Milchkühe, ihre Kälber, die Umwelt und das Klima haben. Die Schokoladen-Challenge 2024 von VIER PFOTEN hat das Tierwohl in den Produktionsketten der Schokoladenindustrie untersucht. Die Resultate sprechen eine eindeutige Sprache: Alle Schokoladenhersteller müssen sich verbessern – auch im Schoggiland Schweiz.

Prosecco und Champagner sind leider ebenfalls nicht automatisch frei von tierischen Stoffen. Oft kommen in den prickelnden Getränken im Herstellungsprozess Hühnereiweiss, Gelatine, Kasein (Bestandteil der Milch) oder eine Hausenblase (gereinigte Schwimmblase des Hausens, Wels oder Störs) zum Einsatz, um mögliche Trübstoffe zu entfernen. Und auch in Backwaren stecken oft noch Eier von Hühnern aus Käfighaltung, die leider selten gekennzeichnet werden. Daher empfiehlt Julia Fischer, Kampagnenverantwortliche für Nutztiere und Ernährung bei VIER PFOTEN Schweiz: «Bitte achten Sie beim Kauf von Geschenken zum Vernaschen auf die Zutaten – denn tierfreundliche Alternativen lassen definitiv unsere Herzen höherschlagen!»

Liebe geht durch den Magen

Sehr beliebt am Tag der Liebe ist bei vielen Paaren auch ein romantisches Candle-Light-Dinner im Restaurant oder zu Hause. Dieses muss nicht unbedingt Fleisch oder andere tierische Produkte enthalten. Zahlreiche schicke Restaurants haben sich mittlerweile der pflanzenbasierten Küche verschrieben. Die Webseite HappyCow bietet einen nützlichen Überblick über vegane Restaurantangebote in der Schweiz. Und wer lieber selbst zum Kochlöffel greift, findet eine Vielzahl von leckeren tierfreundlichen und pflanzlichen Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts, die sich einfach zubereiten lassen. VIER PFOTEN hat eine grosse Auswahl an Rezepten zusammengestellt.

Augen auf bei der Geschenkewahl

Zum Valentinstag gehört (nicht nur) für frisch verliebte Paare, sich gegenseitig zu beschenken. Egal ob Verwöhnzeit mit veganer Kosmetik, wertvolle Zeit miteinander oder eine Tierpatenschaft – bei tierfreundlichen Geschenken gibt es viele romantische Optionen. Kleidungsstücke mit Daunen oder Wolle gehören aber definitiv nicht dazu. Denn dahinter versteckt sich oft enormes Tierleid. Hier gilt fürs Geschenke machen unser Slogan: «Wear it Kind» – denn Tierwohl ist immer in Mode. Auch lebende Tiere eignen sich nicht als Geschenke. Sie brauchen viel Verantwortungsbewusstsein, Zeit und Pflege. Und beim Geschenkeklassiker Blumen gilt es, genau wie bei Schokolade, vorsichtig zu sein, wenn Katzen, Hunde oder freilaufende Nager im Haushalt wohnen. Für die Vierbeiner sind solche Geschenke oftmals giftig, besonders Schokolade.

Kuschelzeit mit Tieren

Apropos Schenken: Als Tierfreunde schenken wir alle gerne unsere Liebe und Aufmerksamkeit den vierbeinigen Freunden in unserer Nähe: Kuscheln, Streicheln und Kraulen ist etwas, was Mensch und Tier gemeinsam guttut und Freude bereitet. Bevor Sie sich mit Leidenschaft auf Ihr Haustier «stürzen», um mit ihm zu kuscheln, prüfen Sie doch bitte, ob es das auch möchte. Wenn Ihr Tier es sich zum Beispiel in seinem Körbchen oder an seinem Rückzugsort gemütlich gemacht hat, sollten Sie es dort auch in Frieden lassen. Eine schöne Perspektive auf die gemeinsame Kuschelzeit bietet der VIER PFOTEN-Ratgeber «Mit Tieren kuscheln».

