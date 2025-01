VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

World Federation for Animals ernennt Josef Pfabigan zum neuen Präsidenten

VIER PFOTEN-Vorstandsvorsitzender Josef Pfabigan leitet ab Februar die globale Koalition für Tierschutz mit mehr als 70 NGOs

Boston/Zürich, 27. Januar 2025 – Josef Pfabigan wird neuer Präsident der World Federation for Animals (WFA). Die globale Non-Profit-Organisation setzt sich auf internationaler Ebene für den Tierschutz ein und fördert die Anerkennung der wichtigen Rolle von Tieren für eine nachhaltige Entwicklung. Mit 1. Februar 2025 übernimmt Josef Pfabigan, Vorstandsvorsitzender der globalen Tierschutzorganisation VIER PFOTEN, diese Aufgabe interimistisch bis zur nächsten WFA-Generalversammlung 2026. VIER PFOTEN zählt zu den Gründungsmitgliedern der WFA. Als WFA-Vorstandsmitglied ist Josef Pfabigan bereits seit Dezember 2020 richtungsgebend für die Arbeit des Verbandes.

«Es ist mir eine grosse Ehre, das Amt des Präsidenten der World Federation for Animals zu übernehmen. Gemeinsam werden wir auch in Zukunft den Weg für nachhaltige Veränderungen ebnen und das Leben von Milliarden von Tieren weltweit verbessern. Durch die Klimakrise und den Verlust der Artenvielfalt steht unser Planet vor einem Wendepunkt, eine unmittelbare Bedrohung für Tiere. Wir müssen dringend nachhaltige globale Lösungen finden, um das Gleichgewicht zwischen Tieren, Menschen und der Umwelt wiederherzustellen. Ein mitfühlender, respektvoller und verständnisvoller Umgang mit Tieren ist der Schlüssel zu einer besseren Zukunft», sagt Josef Pfabigan zu seiner Ernennung zum Präsidenten durch die Mitglieder des WFA-Vorstands.

«Ich freue mich, dass Josef die Führung unseres Weltverbandes übernehmen wird. VIER PFOTEN steht an vorderster Front der internationalen Zusammenarbeit und erkennt an, dass ein sinnvoller Wandel für Tiere nur dann möglich ist, wenn wir auf oberster globaler Ebene effektiv agieren und uns als Bewegung zusammenschliessen. Dieses Jahr haben wir die Chance, unsere Zusammenarbeit noch weiter zu vertiefen und gemeinsam weit mehr zu erreichen, als wir es allein jemals könnten», kommentiert James Yeates, CEO der World Federation for Animals.

Die World Federation for Animals setzt sich für die Einbeziehung von Tierschutzaspekten in die internationale Gesundheits-, Lebensmittel-, Umwelt-, Handels- und Entwicklungspolitik ein. Sie hat einen besonderen Beraterstatus beim UN-Wirtschafts- und Sozialrat und ist akkreditierter Beobachter beim UN-Umweltprogramm sowie bei der UN-Rahmenkonvention zum Klimawandel.

Zur Person

Josef Pfabigan ist Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer von VIER PFOTEN International und verantwortlich für die weltweite Umsetzung der VIER PFOTEN Vision. In seinen Verantwortungsbereich fallen die strategische Ausrichtung, Führung und Entwicklung der globalen Organisation, um den Schutz von Tieren unter direktem menschlichem Einfluss sicherzustellen. Er ist seit dem Gründungsjahr 1988 Mitglied des VIER PFOTEN Vorstands und war maßgeblich an der Gründung von VIER PFOTEN International im Jahr 2003 beteiligt. Von 2006 bis 2020 war er als Chief Financial Officer für die wirtschaftliche Führung der gesamten Organisation verantwortlich. Im Januar 2020 wurde er nach dem unerwarteten Tod des VIER PFOTEN Gründers Heli Dungler zum Vorstandsvorsitzenden und CEO von VIER PFOTEN ernannt. Darüber hinaus ist Josef Pfabigan auch Vorsitzender und Vorstandsmitglied aller VIER PFOTEN-Organisationen. Sein lebenslanges Engagement für den weltweiten Tierschutz geht über seine Arbeit bei VIER PFOTEN hinaus. Mit 1. Februar 2025 übernimmt Josef Pfabigan das Präsidentenamt der World Federation for Animals. Bereits zuvor hat er die Arbeit des Welttierschutzverbandes mitgestaltet und ist seit Dezember 2020 Mitglied des WFA-Vorstandes.

Zur Organisation

Die World Federation for Animals ist ein weltweiter Zusammenschluss von über 70 Nichtregierungsorganisationen, die sich für die Anerkennung des Tierschutzes als ausschlaggebend für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen. Ihre Bemühungen konzentrieren sich auf die Einbindung des Tierschutzes in internationale Gesundheits-, Lebensmittel- und Umweltregelungen sowie in Regelungen für Handel- und Entwicklungsfinanzierung. Die Koalition wurde 2020 gegründet. Sie nutzt die vereinten Kräfte von Tierschutzkolleginnen und -kollegen sowie Expertinnen und Experten weltweit und treibt als eine von den Vereinten Nationen akkreditierte Kraft, welche die globale Entscheidungsfindung bei den Vereinten Nationen und anderen internationalen Institutionen beeinflusst, einen tiefgreifenden Wandel für Tiere voran.

Über VIER PFOTEN VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichen Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler und Freunden in Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Im Fokus ihrer nachhaltigen Kampagnen und Projekte stehen Streunerhunde und -katzen sowie Heim-, Nutz- und Wildtiere – wie Bären, Grosskatzen und Orang-Utans – aus nicht artgemässer Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Kosovo, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Südafrika, Thailand, der Ukraine, den USA und Vietnam sowie Schutzzentren für notleidende Tiere in elf Ländern sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristige Lösungen. In der Schweiz ist die Tierschutzstiftung ein Kooperationspartner vom Arosa Bärenland, dem ersten Bärenschutzzentrum, welches geretteten Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause gibt. www.vier-pfoten.ch

