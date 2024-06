VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Entspannte Ferien für Vierbeiner

Der VIER PFOTEN-Ratgeber für eine stressfreie Reise mit Haustieren

Zürich, 27. Juni 2024 – Pünktlich zur Feriensaison präsentiert die globale Tierschutzorganisation VIER PFOTEN ihren Online-Ratgeber: www.vier-pfoten.ch/ferien-mit-dem-haustier . Dort finden Tierhalterinnen und Tierhalter alle wichtigen Informationen kompakt auf einer Seite für einen gelungenen Urlaub mit ihren Fellnasen.

Die Sommerferien stehen kurz vor der Tür. Für Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer stellt sich nun die Frage, was mit dem geliebten Haustier passieren soll. Nimmt man es mit oder organisiert man eine Tierbetreuung vor Ort zuhause. Im Online-Ratgeber gibt die globale Tierschutzorganisation Tipps für unbeschwerte Ferien. Damit der geplante Urlaub auch für das Tier erholsam wird, sind nebst seinen individuellen Bedürfnissen auch Reisestil und Ferienziel besondere Beachtung zu schenken.

Hunde reisen gern mit

Hunde begleiten ihre Familien gerne auf Reisen. «Flugreisen bedeuten aber oft mehr Stress als Freude für Hunde und sollten vermieden werden», erklärt Yasmine Wenk, Kampagnen-Koordinatorin bei VIER PFOTEN Schweiz. Besonders bei Reisen ins Ausland ist es wichtig, sich rechtzeitig über die Einreisebestimmungen des Reiseziels zu informieren. Einige Länder haben umfangreiche Anforderungen, die bis zu einem halben Jahr Vorbereitungszeit benötigen, inklusive Impfungen und notwendiger Dokumente. VIER PFOTEN empfiehlt daher, sich mehrere Monate im Voraus über die Einreise- und Rückreisebedingungen zu erkundigen. In vielen Hotels und Pensionen sind Hunde inzwischen willkommen. «Vor der Buchung sollte man jedoch sicherheitshalber nachfragen», rät Wenk. «Manchmal fallen für Hunde zusätzliche Kosten an.» Es gibt auch zahlreiche Ferienunterkünfte, die speziell auf Urlaub mit Hunden ausgerichtet sind.

Beim Kofferpacken für den Hund sollten alle wichtigen Dinge für Notfälle und Unterhaltung dabei sein. Ein spezielles Erste-Hilfe-Set für Hunde sowie eine Liste mit Tierarztpraxen am Urlaubsort und entlang der Reiseroute sind essenziell. Wichtige Dokumente, Kotbeutel, Maulkorb, Futter, Wasser, Lieblingsspielzeug und Lieblingsdecke sollten ebenfalls eingepackt werden.

Pensionen und Tiersitter, eine sinnvolle Alternative

Wenn der Hund nicht mitreisen oder die Katze nicht zu Hause betreut werden kann, sind Hunde- oder Katzenpensionen eine gute Alternative. Die Qualität der Pensionen variiert stark, daher ist eine gründliche Recherche vor der Buchung wichtig. Hunde geniessen oft die Gesellschaft anderer Hunde, während Katzen lieber in ihrer gewohnten Umgebung bleiben sollten. In guten Pensionen wird nach dem Charakter, den Ernährungsbedürfnissen und den medizinischen Details des Tieres gefragt. Idealerweise liegt eine Bewilligung des kantonalen Veterinäramtes vor, so ist sichergestellt, dass geschultes Personal die Tiere umsorgt und auch regelmässig überprüft werden. Alternativ kann ein Tiersitter engagiert werden, der während der Abwesenheit im eigenen Zuhause wohnt und die Tiere betreut. Internationale Websites bieten die Möglichkeit, Tiersitter im Austausch für freie Unterkunft zu finden.

Eine gute Betreuung bei der Katze ist die halbe Miete

Katzen und andere Kleintiere sind meist ortsgebunden und bleiben lieber zu Hause. Eine zuverlässige Betreuung in der gewohnten Umgebung der Tiere ist wichtig. Katzen sollten nicht allein zu Hause gelassen werden, selbst wenn Futter, Wasser und Katzentoiletten bereitstehen. Eine erfahrene Person sollte das Büsi mindestens zweimal täglich besuchen, um sie zu füttern, die Katzentoilette zu säubern und mit ihr zu spielen.

Weitere Empfehlungen:

VIER PFOTEN empfiehlt, Brustgeschirr oder Halsband des Tieres mit der Adresse der Ferienunterkunft sowie der Heimatadresse zu versehen. Auch die Angabe der Telefonnummer am Ferienort ist sinnvoll.

Weitere Informationen: www.vier-pfoten.ch/ferien-mit-dem-haustier

Über VIER PFOTEN VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichen Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler und Freunden in Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Im Fokus ihrer nachhaltigen Kampagnen und Projekte stehen Streunerhunde und -katzen sowie Heim-, Nutz- und Wildtiere – wie Bären, Grosskatzen und Orang-Utans – aus nicht artgemässer Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Kosovo, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Südafrika, Thailand, der Ukraine, den USA und Vietnam sowie Schutzzentren für notleidende Tiere in elf Ländern sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristige Lösungen. In der Schweiz ist die Tierschutzstiftung ein Kooperationspartner vom Arosa Bärenland, dem ersten Bärenschutzzentrum, welches geretteten Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause gibt. www.vier-pfoten.ch

