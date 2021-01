VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Kampagne von VIER PFOTEN hat Erfolg: Modeunternehmen MADELEINE steigt aus dem Pelzgeschäft aus

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kampagne von VIER PFOTEN hat Erfolg:

Modeunternehmen MADELEINE steigt aus dem Pelzgeschäft aus

Z ürich , 21. Januar 2021 – Ein weiterer Schritt in eine pelzfreie Zukunft: VIER PFOTEN freut sich, dass die Modemarke MADELEINE zur kommenden Wintersaison auf den Verkauf von Echtpelz verzichten will. Seit Oktober 2020 hatte die globale Tierschutzstiftung die Modemarke im Rahmen einer Kampagne dazu aufgefordert, den Verkauf von Echtpelz zu stoppen. Nun hat das Modehaus diese Woche offiziell verkündet: Ab der Wintersaison 2021/2022 ist endgültig Schluss mit Pelz.

«Wir begrüssen, dass MADELEINE die Zeichen der Zeit erkannt hat und schon bald auf das Tierqualprodukt Pelz verzichten will. Mit dieser Entscheidung folgt das Unternehmen einem globalen Trend in dem Tierschutz und Nachhaltigkeit Hand in Hand mit Wirtschaftlichkeit gehen. Pelz ist ein unnötiges Luxusprodukt, für welches es viele modische Alternativen gibt, die ganz ohne Tierquälerei auskommen. Auch vor dem Hintergrund der COVID-19 Ausbrüche auf Nerzfarmen und der damit verbundenen Gefährdung unser aller Gesundheit, ist ein Ausstieg aus dem Pelzgeschäft die einzig richtige Konsequenz», sagt Dominik del Castillo, Campaigner bei VIER PFOTEN Schweiz.

# Pelz ist out — VIER PFOTEN Kampagne führt zum Erfolg

Erst Ende Oktober 2020 hatte VIER PFOTEN die Modemarke MADELEINE mit einer internationalen Kampagne dazu aufgefordert, auf Echtpelz zu verzichten. Daraufhin appellierten über 68’000 Menschen unter anderem aus Schweiz, Deutschland, Österreich, Grossbritannien und den USA an das Unternehmen, aus dem Pelzverkauf auszusteigen. «Wir sind begeistert, dass so viele Tierfreunde mitgemacht und mit ihrer Stimme unseren Protest unterstützt haben. Echtpelzmode ist grausame Tierquälerei und gehört nicht in eine moderne Gesellschaft.»

VIER PFOTEN sieht den Erfolg mit der Modemarke MADELEINE aber nur als ersten Meilenstein. Zu viele Unternehmen haben noch Echtpelz in ihrem Sortiment. Nachdem MADELEINE sich für den Pelzausstieg entschieden hat, fordert VIER PFOTEN nun auch das Schweizer Modeunternehmen Fashion Stylers dazu auf, zukünftig auf das Tierqualprodukt Pelz zu verzichten. Über ein Protesttool auf der Website von VIER PFOTEN können Unterstützerinnen und Unterstützer eine Protestmail an das Unternehmen Fashion Stylers senden und so ein Zeichen gegen das Pelzgeschäft setzen.

D ominik del Castillo steht für Interviews und Fragen zur Verfügung.

Noch immer handeln einige wenige Unternehmen mit Echtpelz. Wer dazu gehört lesen Sie in der VIER PFOTEN Marktanalyse «Pelz und die bedeutendsten Modeunternehmen in der Schweiz, Deutschland und Österreich – Gewinner und Verlierer aus Tierschutzsicht». Die Analyse können Sie hier downloaden.

Alle Ergebnisse der VIER PFOTEN Umfrage zum Thema Pelz finden Sie hier.

Weitere Informationen zum Thema Pelz und Tierschutz finden Sie hier.

Über VIER PFOTEN

VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichem Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler in Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Im Fokus ihrer nachhaltigen Kampagnen und Projekte stehen Streunerhunde und -katzen sowie Heim-, Nutz-und Wildtiere –wie Bären, Grosskatzen, Orang-Utans und Elefanten aus nicht artgemässer Haltung sowie aus Katastrophen-und Konfliktzonen. Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Grossbritannien, Kosovo, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Südafrika, Thailand, der Ukraine, Ungarn, den USA und Vietnam sowie Schutzzentren für notleidende Tiere in zwölf Ländern sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristige Lösungen. In der Schweiz ist die Tierschutzstiftung ein Kooperationspartner vom Arosa Bärenland, dem ersten Bärenschutzzentrum, welches geretteten Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause gibt. www.vier-pfoten.ch

Fotos und Videos

Aktuelles Videomaterial zu Pelzfarmen steht hier zum Download bereit. Eine Foto-Auswahl finden Sie hier.

Copyright siehe Metadaten.

Fotos und Videos dürfen kostenfrei verwendet werden. Sie dürfen nur für die Berichterstattung über diese Medienmitteilung genutzt werden. Für diese Berichterstattung wird eine einfache (nicht-ausschliessliche, nicht übertragbare) und nicht abtretbare Lizenz gewährt. Eine künftige Wiederverwendung der Fotos und Videos ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von VIER PFOTEN gestattet.

Filmmaterial: Der Sender ist verpflichtet, das VIER PFOTEN Copyright bei der Ausstrahlung zu verwenden. Der Urheberrechtshinweis kann entweder durch Einblendung des Originallogos, durch Einblendung der Schrift «VIER PFOTEN - globale Tierschutzorganisation» oder durch eine mündliche Information, dass der Eigentümer des Materials «VIER PFOTEN – globale Tierschutzorganisation» ist, erfolgen.

Es kommt österreichisches Recht ohne seine Verweisnormen zur Anwendung, Gerichtsstand ist Wien.

Medienkontakt: Chantal Häberling, Kommunikation Schweiz VIER PFOTEN Schweiz Enzianweg 4 8048 Zürich Tel. +41 43 311 80 90 chantal.haeberling@vier-pfoten.org www.vier-pfoten.ch