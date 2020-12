BOC Products & Services AG

BOC Group denkt das ADONIS Erlebnis mit ADONIS 11.0 neu

Berlin und Wien und Winterthur, SchweizBerlin und Wien und Winterthur, Schweiz (ots/PRNewswire)

Mit einmaligen Durchbrüchen in Bedienbarkeit, Fähigkeiten und Performance verändert das neueste Release von ADONIS GPM für immer und für alle

BOC Group enthüllte heute ADONIS 11.0, ein umfassendes Update ihrer GPM-Suite mit einem atemberaubenden neuen Design der Benutzeroberfläche in allen Bereichen und einem komplett neu gedachten Nutzungserlebnis. Die Transformation von Benutzeroberfläche und Benutzererlebnis ändert die Art, wie mit ADONIS interagiert wird, indem jeder Schritt direkter und intuitiver als jemals zuvor ist, und liefert im Ergebnis einen schnelleren und einfacheren Weg, GPM zu betreiben für alle. Insbesondere in Zeiten wie diesen, in denen optimierte und flexible Geschäftspraktiken an erster Stelle stehen, liefern die aktuellen Neuerungen eine großartige Möglichkeit, Mitarbeitende zu beteiligen, größere Prozessakzeptanz zu erreichen und gemeinsam zu helfen, Business Continuity und Resilienz in der aktuellen Krise aufrechtzuerhalten.

"ADONIS 11.0 markiert einen aufregenden Neuanfang für alle, die ADONIS nutzen. Die unvergleichliche Einfachheit lässt die tägliche Arbeit wirklich unglaublich nahtlos und selbstverständlich erscheinen, was Ihr gesamtes GPM-Erlebnis noch runder und angenehmer als je zuvor macht. Ich glaube, das wird nicht nur die Art und Weise transformieren, wie Beteiligte bisher GPM betreiben, sondern auch deutlich mehr Personen inspirieren, GPM in ihrem Unternehmen aktiv voran zu bringen.", sagt Tobias Rausch, ADONIS Produktmanager.

Darüber hinaus bringt die neueste Version eine Reihe weiterer Verbesserungen, wie das SIPOC-Widget für Prozess-Insights-Dashboards, welches dabei unterstützt, mit einem Blick das große Ganze zu erfassen und den Kontext der Prozesse schneller zu verstehen.

Einen detaillierten Einblick in das aktuelle Release finden Sie auf der BOC Group Website.

BOC Group ermuntert alle Interessierten das neue ADONIS als Anlass zu nehmen, mit der kostenfreien ADONIS:Community Edition BPM des nächsten Levels aus erster Hand zu erleben.

Über BOC Group

BOC Group entwickelt Softwareprodukte und Services für eine effektive und umfassende Unternehmensführung in Zeiten der digitalen Transformation. Unsere Stärken liegen im Ausbau der Fähigkeiten für das Unternehmensarchitektur- und Geschäftsprozessmanagement sowie auch in der Verbesserung von Governance, Risk und Compliance, um Unternehmen bestmöglich auf Audits vorzubereiten.

Zu den Kunden, die weltweit auf ADONIS vertrauen, zählen unter anderem Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe und Telefonica.

Mit Standorten in Athen, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Warschau, Wien und Winterthur stehen wir unseren Kunden mit über 200 Mitarbeitern und mehr als 90 Partnern auf der ganzen Welt beiseite.

Pressekontakt:



BOC Österreich

Mag. Gerhard Schweng

Market Development Manager

+43-1-905 10 81-0

gerhard.schweng@boc-group.com



oder

BOC Deutschland

Anna Mohn

Leiterin Marketing und Kommunikation

+49-(0)30-2269-2510

anna.mohn@boc-de.com



oder

BOC Schweiz

Giovanni Rotondaro

Business Development Manager

+41-52-26 03 75-0

giovanni.rotondaro@boc-ch.com