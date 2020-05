VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Karin Hawelka neue Kampagnenleiterin bei VIER PFOTEN Schweiz

Karin Hawelka neue Kampagnenleiterin bei VIER PFOTEN Schweiz

Zürich, 06. Mai 2020 – VIER PFOTEN Schweiz konnte die Leitung der Kampagnen-Abteilung mit der fachlich versierten Tierschutzfachfrau Karin Hawelka besetzen. Sie löste Lucia Oeschger zu Beginn dieses Jahres als Kampagnenleiterin ab.

Mit Karin Hawelka hat VIER PFOTEN eine erfahrene Fachfrau im Tierschutzbereich gewonnen. Sie gründete bereits 2005 die Tierschutzorganisation «Care for Dogs Foundation» in Thailand. Mit einem internationalen Team von rund 10 Mitarbeitenden baute sie ein Tierheim mit knapp 200 Strassenhunden inkl. einer Klinik auf, organisierte Sterilisationsprogramme, die Behandlung verletzter oder kranker Hunde, Adoptionsprogramme sowie Kampagnen. Durch ihr persönliches Engagement konnte sie wesentlich zur Verbesserung des Tierschutzes vor Ort beitragen. Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz bringt sie nun ihre Erfahrungen bei VIER PFOTEN ein.

«Durch die Arbeit für VIER PFOTEN kann ich einen Beitrag leisten, um den Tierschutz weiter voranzubringen, global und schweizweit», erklärt Karin Hawelka begeistert ihre neue Position. «Gemeinsam mit meinem Team möchte ich mich für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Heim-, Wild- und sogenannten Nutztieren einsetzen. Durch die breite Themenvielfalt bei VIER PFOTEN Schweiz ist dies in meiner neuen Position als Kampagnenleiterin optimal umsetzbar.»

Alexandra Mandoki, Länderchefin von VIER PFOTEN Schweiz, ergänzt: «Zusammen mit Karin Hawelka wollen wir uns noch stärker in der Politik, in der Wirtschaft und der Öffentlichkeit als einflussreiche Fürsprecher für die Tiere positionieren. Ich freue mich, mit ihr eine engagierte und fachlich kompetente Kampagnenleiterin gefunden zu haben.»

In ihrer Freizeit unternimmt Karin Hawelka gerne Streifzüge mit ihren Hunden und liebt Schwimmen in Naturgewässern, Reisen, Kino und Desserts.

Über VIER PFOTEN

VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter menschlichem Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Dieses Jahr feiert VIER PFOTEN 20-jähriges Jubiläum in der Schweiz. Im Fokus der 1988 von Heli Dungler in Wien gegründeten Organisation stehen Streunerhunde und -katzen sowie Nutz-, Heim- und Wildtiere aus nicht artgemässer Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. Mit nachhaltigen Kampagnen und Projekten sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristigen Schutz für leidende Tiere. In der Schweiz ist die Tierschutzstiftung ein Kooperationspartner vom Arosa Bärenland, dem ersten Bärenschutzzentrum, welches geretteten Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause gibt. www.vier-pfoten.ch

