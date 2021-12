UNICEF Schweiz und Liechtenstein

Kooperation zwischen CfC St. Moritz und UNICEF

Bild-Infos

Download

St. Moritz/Zürich, 15. Dezember 2021 – CfC St. Moritz und UNICEF starten eine Kooperation mit einer Charity-NFT-Auktion und einem Bildungsevent zugunsten des UNICEF Giga-Projekts. Die Auktion folgt auf den Erfolg des UNICEF-Kryptofonds sowie auf die 100-Millionen-Dollar-Finanzierung der Weltbank für die Vernetzung der letzten Internetstrecke in Niger.

UNICEF Schweiz und Liechtenstein hat eine Kooperation mit der Crypto Finance Conference (CfC St. Moritz) angekündigt, der wichtigsten Konferenz für digitale Vermögenswerte und Blockchain für Investoren und Entscheidungsträger. Gemeinsam werden die Partner Giga unterstützen, eine Partnerschaft zwischen UNICEF und der Internationalen Fernmeldeunion (ITU), die darauf abzielt, jede Schule mit dem Internet zu verbinden und jedem jungen Menschen Zugang zu Informationen, Möglichkeiten und Wahlmöglichkeiten zu verschaffen.

Zum Auftakt dieser Zusammenarbeit veranstalten UNICEF Schweiz und Liechtenstein und der CfC St. Moritz eine NFT-Auktion an der kommenden CfC in St. Moritz im Januar 2022. Vier Künstler – Jani Leinonen, Nadie Brehmer, Philipp Schaerer und Robertson Kaeppeli – werden jeweils ein einzigartiges Kunstwerk exklusiv für diese Auktion schaffen. Die Künstler werden mit der lokalen Galerie La Stalla in St. Moritz sowie mit Swappable, der NFT-Schnittstelle, powered by TrustSwap und Metagood zusammenarbeiten. Die Auktion wird aus zwei Teilen bestehen: einer Vorauktion, bei der online geboten werden kann, und einer Live-Auktion vor Ort im Segantini Museum am 13. Januar 2022 für die Teilnehmer des CfC St. Moritz. Die Auktion wird von Bertold Müller, Delegierter von UNICEF Schweiz und Liechtenstein und Managing Director für Kontinentaleuropa, Naher Osten & Afrika bei Christie's, geleitet.

Darüber hinaus planen der CfC St. Moritz und UNICEF Schweiz und Liechtenstein für den Sommer 2022 eine NFT-Ausstellung und -Auktion, bei der die digitalisierten Werke mehrerer Künstler gezeigt werden. Die Veranstaltung wird auch traditionelle Künstler mit Blockchain-Experten zusammenbringen, um sie über die Erstellung von NFTs aufzuklären und den Künstlern die Möglichkeit zu geben, von dem sich schnell entwickelnden Markt für digitale Kunstwerke zu profitieren.

Der CfC St. Moritz ist eine anerkannte Plattform für die Zusammenführung des Sektors der digitalen Vermögenswerte mit dem des traditionellen Finanzwesens, der Politik und des Sozialwesens und hat in den letzten Jahren die langfristige Finanzierung des Giga-Projekts ermöglicht. Am CfC St. Moritz 2020 empfing Nicolo Stöhr, CEO des CfC St. Moritz, Chris Fabian, Mitbegründer der UNICEF Giga-Initiative sowie Bill Tai, Gründer von ACTAI, um den UNICEF-Kryptofonds ins Leben zu rufen. Dieser erste Kryptowährungsfonds im öffentlichen Sektor, hat seither über 2 500 ETH und 8 BTC erhalten und in mehr als 20 Early-Stage-Tech-Start-ups in Schwellenländern investiert.

Chris Fabian sagte: «Die Zusammenarbeit, die wir mit dem CfC St. Moritz aufgebaut haben, verschafft Giga und UNICEF den dringend benötigten Zugang zu neuen Branchen. Im Jahr 2020 hat der CfC St. Moritz mein Team mit Minister Ibrahima Guimba-Saidou, Sonderberater des Präsidenten von Niger, bekannt gemacht. Durch diese Verbindung entstand eine starke Zusammenarbeit, und wir arbeiten eng mit der Regierung von Niger zusammen, nachdem sie von der Weltbank 100 Millionen Dollar für die Vernetzung der letzten Internetstrecke und von Schulen erhalten hat. Niger und 18 weitere Länder nutzen maschinelles Lernen, Blockchain und andere neue Technologien, um Kindern, die sonst von der digitalen Zukunft ausgeschlossen sind, Zugang zum Internet zu verschaffen. Wir freuen uns auf die Auswirkungen dieser Zusammenarbeit, nicht nur auf unsere eigene Mission, sondern auch darauf, Künstlern dabei zu helfen, einen Beitrag zur schnell wachsenden Welt der NFTs zu leisten.»

Nicolo Stöhr sagte: «Unser Ziel ist es, eine Plattform zu bieten, auf der Investoren aus dem traditionellen Finanzwesen und dem digitalen Finanzwesen mit führenden Unternehmen, Regierungen und Regulierungsbehörden sowie traditionellen Banken und Zentralbanken zusammenkommen können, um neue Möglichkeiten zu entdecken. Gleichzeitig wollen wir das Wachstum des Raums für digitale Vermögenswerte mit einer starken Grundlage für das Gemeinwohl fördern. Die NFT-Auktion im Januar 2022 bringt Partner aus verschiedenen Welten und Branchen zusammen, darunter UNICEF, Stalla Madulain, Swappable und TrustSwap sowie Metagood. Wir nutzen die Möglichkeiten, die Innovationen in der digitalen Wirtschaft bieten, um die Konnektivität zwischen Schulen zu fördern.»

Über UNICEF / Giga

UNICEF arbeitet an den schwierigsten Orten der Welt, um die am stärksten benachteiligten Kinder und Jugendlichen zu erreichen, und um die Rechte jedes Kindes zu schützen, überall. In 190 Ländern und Territorien tun wir alles, was nötig ist, um Kindern zu helfen, zu überleben, zu gedeihen und ihr Potenzial auszuschöpfen - von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter.

Das Komitee für UNICEF Schweiz und Liechtenstein vertritt UNICEF in der Schweiz und in Liechtenstein. Das Komitee setzt sich seit über 60 Jahren für Kinder im In- und Ausland ein, indem es internationale Programme in den Bereichen Überleben und Entwicklung, Bildung, Kinderschutz und Nothilfe fördert. Darüber hinaus stärkt das Komitee die Kinderrechte in der Schweiz und in Liechtenstein mit Initiativen für die Kinderrechte.

Giga ist eine globale Initiative von UNICEF und der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) mit dem Ziel, jede Schule an das Internet anzuschließen und jedem jungen Menschen Zugang zu Informationen, Möglichkeiten und Wahlmöglichkeiten zu verschaffen. Giga hat mehr als 1 Million Schulen kartiert, mehr als 400 Miliionen US Dollar an Finanzmitteln mobilisiert und arbeitet daran, bis 2022 eine Anleihe über 5 Milliarden US Dollar für die Vernetzung aufzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.gigaconnect.org

Über CfC St. Moritz

Die Crypto Finance Conference (CfC St. Moritz) ist die wichtigste Konferenz für digitale Vermögenswerte und Blockchain für anspruchsvolle Investoren und Entscheidungsträger. Auf der Konferenz, die in den Schweizer Alpen von St. Moritz stattfindet, profitieren Investoren von einer unvergleichlichen, offenen und aufgeschlossenen Atmosphäre mit Freunden, Visionären, Analysten und Unternehmern. Das internationale und antragsgebundene Treffen bietet Expertenwissen, Investmenteinblicke und hervorragende Networking-Möglichkeiten in einer atemberaubenden Umgebung. Die jährliche drei tägige Konferenz findet vom 12. bis 14. Januar 2022 in St. Moritz, statt. Weitere Informationen zu CfC St. Moritz unter:https://cfc-stmoritz.com

Über Swappable

Swappable ist eine von TrustSwap ins Leben gerufene NFT-Schnittstelle, die Auktionen von hochkarätigen Künstlern und Prominenten ermöglicht. Ziel ist es, Künstlern einen kreativen Ort zu bieten, an dem sie verkaufen können, und den Nutzern die Möglichkeit zu geben, seltene Kunstwerke und digitale Sammlerstücke zu finden und zu sammeln. Besuchen Sie https://swappable.io für weitere Informationen. TrustSwap ist ein Blockchain-Unternehmen, das innovative Smart-Contract-Dienste für das dezentrale Finanz-Ökosystem (DeFi) anbietet und es der Krypto-Community ermöglicht, Transaktionen mit Integrität und Verantwortlichkeit durchzuführen.

Service für Redaktionen: Nicolo Stoehr CfC St. Moritznicolo@crypto-finance-conference.com"/> nicolo@crypto-finance-conference.com

Emily Kielthy WachsmanCfC@Wachsman.com"/> CfC@Wachsman.com

Jürg Keim UNICEF Schweiz und Liechtenstein j.keim@unicef.ch