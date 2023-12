Swisslos

7. Dezember 2023

Swisslos

230 Millionen Schweizer Franken - Höchstmöglicher EuroMillions Jackpot

Jackpot erreicht Obergrenze

Für die nächste EuroMillions Ziehung am Freitag, den 8. Dezember, beträgt der Jackpot des europäischen Zahlenlottos 230 Millionen Franken. Somit ist die Gewinnobergrenze des Jackpots erreicht. Vergangenen Dienstag fehlten acht Teilnehmenden jeweils nur eine einzige richtig getippte Zahl für den Jackpotgewinn. Der höchste bisher in der Schweiz erzielte EuroMillions Gewinn datiert vom 26. Februar 2021 und beträgt ebenfalls 230 Millionen Schweizer Franken. Der Jackpot landete am 5. Mai 2023 zum letzten Mal in der Schweiz und der Glückspilz strich damals einen Betrag von fast 52 Millionen Franken ein.

Garantierte Gewinnausschüttung spätestens am 22. Dezember 2023

Tippt bei den nächsten Ziehungen niemand die fünf Gewinnzahlen und zwei Sterne richtig, dann wird der Jackpot spätestens am Freitag, den 22. Dezember 2023, ausgeschüttet. Er wird dann dem höchsten erreichten Gewinnrang zugeschlagen.

Weil der Jackpot in den Ziehungen bis am 22. Dezember nicht weiter anwachsen darf, wird ein grösserer Teil der Gewinnsumme an die Teilnehmenden mit fünf richtigen Zahlen und einem richtigen Stern ausgeschüttet. Es wird erwartet, dass sich diese Gewinnenden über bis zu einer Million Franken und mehr freuen dürfen.

