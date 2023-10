TACJA

TACJA bringt Nikotin-Beutel nach Europa

Die globale Marke für rauchlosen Tabak TACJA kündigte die Einführung ihrer innovativen Nikotin-Beutel im Vereinigten Königreich, der Schweiz und Schweden an.

Mit acht Geschmacksrichtungen in zwei Geschmacksserien – MELLOW und FROZEN – möchte TACJA den Konsumenten eine praktische persönliche Alternative mit lang anhaltendem Genuss bieten. Das Geschmacksprofil ist vielseitig genug, um Benutzer in fruchtige und erfrischende Geschmacksrichtungen eintauchen zu lassen, vor dem Hintergrund eines reichen und klassischen Tabakgeschmacks.

Die Marke für Kautabak hebt sich durch ihren Dreierpack mit unterschiedlichem Nikotingehalt ab. Die Konsumenten können zwischen 20mg/g, 18mg/g und 12mg/g wählen, um ihre persönliche Nikotinaufnahme auf ihrem bevorzugten Niveau der beruhigenden Wirkung anzupassen.

Dank einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen und -stärken bieten die TACJA-Nikotin-Beutel ein maßgeschneidertes Mundgefühl, das für jeden Gaumen das Richtige bereithält und das Konsumentenerlebnis auf ein neues Niveau hebt.

Darüber hinaus hält der Geschmack von TACJA bis zu 30 Minuten an und schafft so ein Gleichgewicht zwischen Geschmacksfreisetzung und -erhalt bei einem außergewöhnlichen und gleichbleibenden Geschmack.

Dieser dampf- und rauchfreie Kautabak bietet außerdem die Möglichkeit, überall und jederzeit Nikotin zu konsumieren, ohne andere zu stören und in jedem sorgenfreien Moment persönliche Befriedigung zu erfahren.

Mit Inhaltsstoffen in pharmazeutischer Qualität entsprechen die Nikotin-Beutel von TACJA strikt den höchsten Qualitätsstandards. Die Produkte entsprechen der European Union Good Manufacturing Practice (GMP).

„Wir freuen uns sehr über den Start von TACJA, das eine breite Palette von Geschmacksrichtungen und eine reizvolle sensorische Präsenz bietet", so Charles An, Produktverantwortlicher bei TACJA. „Unsere Nikotin-Beutel sind so konzipiert, dass sie den Konsumenten Momente der Qualität und Ungezwungenheit bieten", fügte er hinzu.

TACJA ist bestrebt, neue Trends auf dem Markt für Kautabak zu setzen und den Nikotinkonsum der Konsumenten zu verändern. Mit seinem reichhaltigen und anpassungsfähigen Angebot unterstützt TACJA die Konsumenten dabei mühelos rauchfrei zu bleiben.

Informationen zu TACJA

Die globale rauchlose Tabakmarke TACJA steht für Modernität, Selbstverwirklichung und Freiheit. Mit dem Ziel, Grenzen zu überschreiten und einen unvergleichlichen Genuss zu bieten, zielt die Marke darauf ab, ein reichhaltiges Geschmackserlebnis für die Geschmacksknospen zu schaffen und das Gefühl von innen heraus zu entfesseln.

Weitere Informationen über TACJA als Marke und ihre Produkte finden Sie unter tacja.com.

