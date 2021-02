Swisslos

Euro Millions-Rekordgewinn im Swisslos-Gebiet

Allgemein (ots)

Noch nie seit Lancierung von Euro Millios im Jahr 2004 lagen 210 Millionen EUR im Jackpot. Anlässlich der Ausspielung von gestern Freitagabend wurde dieser Riesen-Jackpot geknackt. Der Gewinn über Fr. 230'223'000.- wurde im Swisslos-Gebiet erzielt. Das Swisslos-Gebiet umfasst neben der Deutschschweiz auch den Kanton Tessin und das Fürstentum Liechtenstein.

Auf eine genauere lokalisierung der Herkunft des grossen Gewinnes wird zum Schutz der Gewinnerin/des Gewinners verzichtet. Genauso wenig wird sich die Swisslos in den kommenden Tagen dazu äussern, ob der Gewinn bereits geltend gemacht wurde. Sobald das Geld ausbezahlt und überwiesen worden ist, werden die Medien wieder informiert.

Der bisherige Rekordgewinn in der Schweiz ging am 2. Oktober 2018 ebenfalls ins Swisslos-Gebiet. Damals konnten Fr. 183'897'039.30 an eine Gewinnerin in der Nordwestschweiz ausbezahlt werden.