RoboPharma

RoboPharma wird von Capsa Healthcare übernommen, um die Reichweite auf neue Märkte für Apothekenautomatisierung zu erweitern

Waalwijk, Niederlande (ots/PRNewswire)

RoboPharma gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Capsa Healthcare, einem weltweit innovativen Anbieter von Lösungen im Bereich der Gesundheitsversorgung für Krankenhäuser, Altenpflegeeinrichtungen und Apotheken-Einzelhandel übernommen wurde. Die Eingliederung als integrales Segment von Capsa Healthcare wird RoboPharma umfassendere Ressourcen zur Weiterentwicklung seiner bestehenden und zusätzlichen, neu auf den Markt kommenden Automatisierungslösungen für Apotheken erschließen.

RoboPharma entwickelt und implementiert hochschnelle Rezeptbearbeitungssysteme für Offizin-Apotheken, Krankenhäuser, Großhändler und digitale Apotheken. Das Fachwissen und die Produktpalette des Unternehmens ergänzen sich synergetisch mit der Expertise und den Produkten von Capsa Healthcare und bieten beiden Organisationen neue Möglichkeiten zur weiteren Expansion im Bereich der Apothekenautomatisierung. Capsa Healthcare hat seinen Hauptsitz in Portland, Oregon (USA) und über 400 Mitarbeiter sowie Management-, Vertriebs- und Produktionsbüros weltweit. Das Unternehmen stellt seit mehr als 50 Jahren eine breite Palette von Medikamentenwagen, medizinischen Rollwagen- und Transportlösungen, Lösungen für mobiles Computing und Apothekenautomatisierung bereit.

Das Managementteam und die Ingenieurteams von RoboPharma bleiben unverändert, um die Kontinuität des strategischen Fokus, der Innovationskraft und der auf Erfindungen ausgerichteten Vision des Unternehmens zu wahren. Die Einrichtung in den Niederlanden wird ihren Betrieb weiterführen und zur Erweiterung der internationalen Reichweite von Capsa Healthcare genutzt werden.

Frank van der Vaart, CEO von RoboPharma, kommentiert, "Mit Capsa Healthcare gewinnen wir die Fähigkeiten eines sowohl erfahrenen Marktführers als auch Innovationsförderers, und dies wird uns helfen, RoboPharma auf die nächste Ebene zu bringen. Wir freuen uns darauf, durchzustarten und unser kombinierten Fachwissen zu integrieren, da Capsa RoboPharma strategische Unterstützung bietet, um unsere Wachstumspläne in Europa und den Vereinigten Staaten zu beschleunigen".

Avi Zisman, Capsas President und CEO, setzt hinzu, "Die marktführenden Produkte von RoboPharma, sein erfahrenes Team und sein Ruf machen das Unternehmen zu einer perfekten Ergänzung der Capsa-Plattform. Diese Partnerschaft erweitert das Pharmacy Automation-Portfolio von Capsa, verbessert unsere Engineering- und Supportkapazitäten und erweitert unsere geografische Präsenz in Europa".

Die Übernahme von RoboPharma ist Capsas fünfter großer Markenzuwachs innerhalb von 10 Jahren, und die zweite Übernahme speziell in der Branche für Apothekenautomatisierung. Capsa hat 2014 auch die ehrwürdige Marke Kirby Lester übernommen, und das Unternehmen glaubt, dass ein dynamisches Wachstum und eine dynamische Zusammenarbeit erstehen können, wenn man diese beiden Branchenpioniere zusammenbringt.

Informationen zu RoboPharma

Das in Waalwijk in den Niederlanden ansässige Unternehmen RoboPharma ist eine Branchenautorität im Bereich der Apothekenautomatisierung, das seine Technologie in Europa, im Nahen Osten und in Australasien ausweitet. RoboPharma entwirft und installiert benutzerfreundliche Apothekenautomatisierungssysteme, die auf Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Einfachheit setzen und den verfügbaren Platz maximieren. Die robusten Produkte des Unternehmens umfassen die gesamte Palette für die schnelle, hocheffiziente Bearbeitung von Rezepten sowie Software, die Schnittstellen zu allen wichtigen externen Apothekensystemen, Central Fill-Erweiterungen, digitalen Apothekensystemen und Logistiklösungen bietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.RoboPharma.com/en/

Informationen zu Capsa HealthcareCapsa Healthcare ist weltweit führend in der Entwicklung und Bereitstellung von innovativen Lösungen für ein breites Spektrum von Pflegedienstleistern. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung verfügt Capsa Healthcare über eine einzigartige Fähigkeit, Anforderungen der verschiedenen Bereiche des Gesundheitswesens zu erfüllen und bietet eine breite Palette von Produkten, darunter Medikamentenwagen, medizinische Rollwagen- und Transportlösungen, und Lösungen für mobiles Computing und Apothekenautomatisierung. Capsa Healthcare mit Hauptsitz in Portland, OR, hat über 400 Mitarbeiter mit Management-, Vertriebs- und Produktionsbüros auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.capsahealthcare.com.

Pressekontakt:

Mike Stotz

(224) 205-0321

mstotz@capsahealthcare.com