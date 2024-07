Weleda AG

Weleda treibt Neuausrichtung der Arzneimittelsparte weiter voran: Dr. Mónica Mennet-von Eiff wird Chief Pharma Officer

Arlesheim / Schwäbisch Gmünd (ots)

Mit der Berufung von Dr. Mónica Mennet-von Eiff (59) zur Chief Pharma Officer und Mitglied der Geschäftsleitung stellt der Verwaltungsrat der Weleda AG die Weichen weiter in Richtung Zukunft. Weleda Verwaltungsratspräsident Thomas Jorberg, der zuletzt innerhalb der Geschäftsleitung ad interim das Weleda Pharma Business verantwortete, hat die Pharma-Leitung an die Schweizerin zum 1. Juli übergeben.

Thomas Jorberg, der für eine Übergangsphase die Geschäfte aus dem Verwaltungsrat selbst geführt hat, hat zum 1. Juli auch die Leitung der Pharmasparte an Dr. Mónica Mennet-von Eiff übergeben. Bereits im Oktober 2023 hat er den Vorsitz der Geschäftsleitung an Tina Müller übergeben, die als CEO auch den Geschäftsbereich Naturkosmetik direkt führt.

Ende 2023 konnte Verwaltungsratspräsident Thomas Jorberg gemeinsam mit CEO Tina Müller einen wichtigen Schritt für die organisatorische Neuausrichtung der Weleda AG abschließen. Das Unternehmen hat sich damit eine wesentliche Grundlage für den zukünftigen Erfolg am Markt geschaffen. Mit Cosmetics und Pharma wird Weleda seitdem in zwei Geschäftseinheiten mit starker unternehmerischer Verantwortung geführt, unter der Gesamtverantwortung von CEO Tina Müller, die in Personalunion auch den Geschäftsbereich Kosmetik verantwortet. Mit Dr. Mónica Mennet-von Eiff in der Rolle als Chief Pharma Officer ist die Neuformierung der Geschäftsleitung nun abgeschlossen.

"Dr. Mónica Mennet-von Eiff verkörpert mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Unternehmen ideal unsere Weleda-Werte. Sie ist eine hoch geschätzte Pharma-Managerin, die wissenschaftliches und wirtschaftliches Know-how in beeindruckender Weise vereint", sagt Verwaltungsratspräsident Thomas Jorberg. "Mit der neu geschaffenen Position der Chief Pharma Officer etablieren wir klare Verantwortlichkeiten für die Führung unserer Geschäftseinheiten. Dies ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, das Arzneimittelgeschäft innerhalb der nächsten drei Jahre profitabel aufzustellen."

"Ich freue mich, auf die weiterhin gute Zusammenarbeit mit Dr. Monica Mennet-von Eiff und wünsche ihr viel Erfolg in ihrer neuen Rolle als Chief Pharma Officer", sagt Weleda-CEO Tina Müller.

Bis Ende 2030 will die Weleda AG entlang der Strategie "#Focus_GrowthThatMatters" weiter verantwortungsbewusst wachsen. Dr. Mónica Mennet-von Eiff sieht für die Pharma-Sparte, die rund 20 Prozent des Weleda-Umsatzes ausmacht, ein großes Potential: "Viele Menschen suchen heute bewusster denn je nach natürlichen, nachhaltigen Arzneimitteln, mit denen sie den Heilungsprozess des Organismus wirksam unterstützen können und so die Selbstregulation stärken. Deswegen sehen wir gerade bei unseren Pharmaprodukten ein hohes Wachstumspotential. Wir werden natürliche Arzneimittel für Patientinnen und Patienten sowie für alle Gesundheitsberufe zugänglich machen - damit diese Arzneimittel integraler Bestandteil der heutigen Medizin bleiben. Außerdem planen wir weiterhin, stark in die Forschung zu investieren, um die Wirksamkeit unserer Pharma-Präparate besser zu untermauern und zu belegen."

Dr. Mónica Mennet-von Eiff ist, mit einer dreijährigen Unterbrechung, seit 1994 für Weleda tätig, zuletzt als Head of Research & Development Pharma. Sie promovierte an der Universität Basel im Fach Pharmazeutische Biologie und hat eine Zusatzqualifikation in anthroposophisch erweiterter Pharmazie. Sie ist Mitglied von zahlreichen internationalen Gremien, unter anderem ist sie seit Januar 2023 Präsidentin der International Association of Anthroposophic Pharmacists (IAAP). Aufgewachsen ist Dr. Mónica Mennet-von Eiff in Mexiko-Stadt. Neben ihr gehören der Geschäftsleitung der Weleda AG Tina Müller (CEO), Raphael Savalle (CFO) und Alois Mayer (COO) an.

Über Weleda

Die Weleda AG ist eine Schweizer Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Arlesheim bei Basel. Insgesamt ist Weleda in über 50 Ländern vertreten und beschäftigt rund 2.300 Mitarbeitende. Weleda ist die weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Naturkosmetik und Anthroposophischen Arzneimitteln. Weleda betreibt sechs eigene Gärten nach biologisch-dynamischer Anbauweise und setzt sich insbesondere für die Biodiversität und gesunde Böden ein. Weleda ist eine zertifizierte B Corp.

Mehr Informationen zur Weleda Gruppe finden Sie unter www.weleda.de / www.weleda.ch / www.weleda.at