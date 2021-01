Weleda AG

#Weleda: Eine Pionierin wird 100

Arlesheim / Schwäbisch Gmünd

Die Weleda AG feiert 2021 eine hundertjährige Erfolgsgeschichte. Seit seiner Gründung setzt das Unternehmen Maßstäbe bei zertifizierter Naturkosmetik und anthroposophischen Arzneimitteln. Als Pionierin und Referenzunternehmen für nachhaltiges Wirtschaften wird Weleda im Jubiläumsjahr 2021 ihr Engagement für gesunde Böden und den Erhalt der Biodiversität verstärken. Für die Zukunft von Mensch und Natur.

Gemeinsam mit zwei weiteren Pionier*Innen - der niederländischen Ärztin Dr. Ita Wegman und dem deutschen Chemiker Oskar Schmiedel - gründete Rudolf Steiner das Unternehmen 1921. Unternehmerische Verantwortung für den Menschen, die Gesellschaft und die Natur war von Beginn an ihr tragendes Motiv. Aus der Erkenntnis der Wesensverwandtschaft von Mensch und Natur heraus entwickelten die Gründer die ersten anthroposophischen Arznei- und Pflegemittel, deren Konzept bis heute grundlegend für die Produktphilosophie von Weleda ist. Die Weleda AG ist heute die weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Natur- und Biokosmetik sowie Arzneimitteln der anthroposophischen Therapierichtung.

Nachhaltig seit 100 Jahren

Wirtschaften im Einklang mit der Natur und den Menschen - dieser wegweisende Ansatz prägt Weleda seit 100 Jahren und macht das Unternehmen zu einer Pionierin der Nachhaltigkeit. Zahlreiche renommierte Auszeichnungen, wie der Deutsche Nachhaltigkeitspreis, der Swiss Ethics Award oder der Green Brand Award 2020 belegen eindrucksvoll das Engagement von Weleda. Das Unternehmen verarbeitet mehrere Hundert pflanzliche Rohstoffe, die zum Teil in den weltweit acht firmeneigenen biologisch-dynamisch bewirtschafteten Heilpflanzengärten angebaut oder aus über 50 langjährigen Rohstoffpartnerschaften gewonnen werden. Besonderen Wert legt Weleda deshalb auf ökologisch und sozial ausgerichtete Lieferketten. Seit 2011 ist Weleda Mitglied der Union for Ethical Biotrade (UEBT) und hält seit 2018 als eines der ersten Unternehmen weltweit das UEBT-Zertifikat "Sourcing with respect". Die UEBT bietet einen weltweit anerkannten Standard für ethischen Handel mit natürlichen Ressourcen. Das Label garantiert zum einen, dass Anbau, Ernte sowie Verarbeitung von Rohstoffen die Biodiversität erhalten und diese nachhaltig genutzt wird. Zum anderen verpflichtet es dazu, Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen für alle Beteiligten einzuhalten.

Unsere Gärten: Hotspots der Biodiversität digital erleben

Weleda bewirtschaftet weltweit acht Heilpflanzengärten nach den Richtlinien des biologisch-dynamischen Landbaus. Sie sind das Herz des Unternehmens. Während auf der ganzen Welt die biologische Vielfalt abnimmt und jährlich etwa 10 Millionen Hektar Ackerfläche verloren gehen, bilden sie einen Hotspot des Lebens mit zahlreichen Tier- und Pflanzenarten Allein in einer Handvoll des biologisch-dynamisch bewirtschafteten Bodens leben rund sechs Milliarden Organismen. 2021 öffnet Weleda seine Gärten für die Welt. Die digitale Plattform "Weleda Open Garden" liefert authentische, relevante und teilbare Inhalte, einschließlich spezieller Funktionen wie 3D-Visualisierungen und "Augmented Reality". Von Weleda Experten erfahren Besucher interessante Geschichten und wertvolle Ratschläge, die sie in ihrem eigenen Garten, auf ihrem Balkon oder ihrem Wohnzimmer anwenden können. Immer im Mittelpunkt: Das pulsierende, vielfältige Leben biologisch-dynamischer Gärten - über und unter der Erde.

Weleda Open Garden: https://opengarden.weleda.de/360/

Historisches Bildmaterial: 100 Jahre Weleda

Die Weleda AG Arlesheim ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht mit Hauptsitz in Arlesheim bei Basel (Schweiz) und einer Niederlassung in Schwäbisch Gmünd (Deutschland). Daneben besteht die internationale Weleda Gruppe aus weltweit 20 Gesellschaften und beschäftigt heute rund 2.500 Mitarbeitende. Insgesamt ist Weleda in rund 50 Ländern vertreten. Weleda ist heute die weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Bio- und Naturkosmetik und Arzneimitteln für die anthroposophische Therapierichtung.

Weitere Fakten zu Weleda:

- 100% NATRUE-zertifizierte Naturkosmetik - 81% aller pflanzlichen Inhaltsstoffe stammen aus biologischem Anbau - Weleda ist eine der beiden ersten weltweit führenden Kosmetikmarken, die die neue UEBT-Zertifizierung "Sourcing with Respect" erhalten haben - Auf rund 248 Quadratkilometern weltweit werden Rohstoffe für Weleda biologisch angebaut - das entspricht 35.000 Fußballfeldern - Weleda bewirtschaftet den größten Heilpflanzengarten in Europa, der auf 23 Hektar über 1.000 verschiedene Pflanzenarten, rund 50 verschiedene Vogelarten und mehr als 30 verschiedene Arten von Wildbienen beheimatet - Über 120 Pflanzen werden verwendet, gepflückt und zu Tinkturen für Weleda-Produkte verarbeitet - Weleda unterhält mehr als 50 langfristige Bioanbau-Partnerschaften in der ganzen Welt - Für die Produktionsanlagen in der Schweiz, Deutschland und Frankreich werden zu 100 Prozent erneuerbare Energien verwendet. Bei den anderen Niederlassungen der Weleda Gruppe beläuft sich der Anteil auf 91 Prozent. - 98 Prozent der während der Herstellung anfallenden Abfälle werden wiederverwendet - Weleda richtet ihre Nachhaltigkeitsziele an den 2015 veröffentlichten Nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen aus

Mehr Informationen dazu unter www.weleda.com und im Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht.

