Wienerberger AG

EANS-News: Wienerberger schließt Übernahme von Meridian Brick in Nordamerika erfolgreich ab

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Fusion/Übernahme/Beteiligung/Strategische Unternehmensentscheidungen Wien - * Größte Übernahme durch Wienerberger in den letzten 15 Jahren * Wienerberger nun führender Anbieter von Fassadenlösungen in Nordamerika * Stark wertschaffende Transaktion mit signifikantem Synergiepotential Die Wienerberger Gruppe, weltweit führender Anbieter von Baustoff- und Infrastrukturlösungen, gibt das erfolgreiche Closing der größten Übernahme der letzten 15 Jahre bekannt: Die Genehmigung durch die zuständige US-Kartellbehörde erfolgte am 6. Oktober und zeitgleich Closing der Transaktionen in den USA und Kanada zum Erwerb von Meridian Brick. Das zuständige US-Justizministerium hat die Zustimmung mit der Einhaltung von Auflagen verbunden, die von Wienerberger vollständig erfüllt werden. Mit der Übernahme setzt Wienerberger einen Meilenstein und positioniert sich als Marktführer für innovative und nachhaltige Fassadenlösungen auf dem nordamerikanischen Markt. Zwtl.: Meridian Brick: Ein führendes US-Unternehmen mit starker Marktposition in Kanada Mit über 1.100 Mitarbeitern und mehr als 1,1 Mrd. produzierten Ziegeln jährlich, ist das in Georgia beheimatete Unternehmen Meridian Brick kapazitätsmäßig der größte Produzent von Fassadenlösungen in den USA und verfügt darüber hinaus über eine starke Marktposition in Kanada. Meridian ist dabei als führender Anbieter in wichtigen Regionen tätig, darunter Texas und dem Südosten der USA, sowie Ontario, dem größten Absatzmarkt für Ziegel in Kanada. Das Produktportfolio umfasst innovative Systeme für die Gebäudehülle für Anwendungen im Wohn- und Gewerbebau, einschließlich Renovierung. In Zukunft profitiert die Wienerberger Gruppe damit noch besser von der starken Nachfrage in den Bereichen Neubau und Renovierung und verbessert zusätzlich seine Marktposition in höchst attraktiven Großstadtregionen in Nordamerika. Durch die Übernahme von Meridian Brick verdoppelt Wienerberger die Umsätze des Nordamerika-Geschäfts auf über 800 Mio. $. Am Dienstag, dem 12. Oktober findet dazu um 14:00 Uhr ein Investoren-Call mit Wienerberger Vorstandsvorsitzenden Heimo Scheuch und Finanzvorstand Gerhard Hanke statt, der über folgenden Link aufgerufen werden kann: https:// www.wienerberger.com/de/investoren.html Zwtl.: Wienerberger Gruppe Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic,Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug- Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 197 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2020 einen Umsatz von 3,4 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 566 Mio. EUR. Rückfragehinweis: Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com Elisabeth Falkner, Head of Investor Relations Wienerberger AG t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Wienerberger AG Wienerbergerplatz 1 A-1100 Wien Telefon: +43 1 60 192-0 FAX: +43 1 60 192-10159 Email: office@wienerberger.com WWW: www.wienerberger.com ISIN: AT0000831706, AT0000A2GLA0 Indizes: ATX Börsen: Wien Sprache: Deutsch