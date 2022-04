Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz

Cup der Dörfer – Vier Vereine vereint: Ein Charity-Event der SOS-Kinderdörfer

Berlin - Unter dem Namen «Cup der Dörfer» streifen sich am 7. April 2022 Streamer und FIFA-eSports-Athleten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ihr digitales Trikot über, um zu gamen und zugleich Spenden für die humanitäre Hilfe in der Ukraine zu sammeln.

Am 7. April 2022 um 15 Uhr wird in Berlin virtuell der „Cup der Dörfer“ angepfiffen. Auf dem digitalen Fussballrasen treffen sich Streamer und E-Sportler, um gemeinsam mit ihren Communities SOS-Kinderdorf bei seiner Arbeit in der Ukraine und in den angrenzenden Ländern zu helfen. Nach wie vor gefährdet der Krieg in der Ukraine das Leben von Millionen Kindern und zwingt viele Familien zur Flucht. Für diesen Charity-Stream, der im Berliner Studio der Marketingagentur Freaks4You produziert und via Twitch ausgestrahlt wird, haben sich die deutschsprachigen SOS-Kinderdorfvereine zusammengetan, um die Arbeit der Vereine und die Massnahmen vor Ort aufzuzeigen und einer jüngeren Zielgruppe zu vermitteln.

Neben dem informativen Teil kommt auch der sportlich-unterhaltsame Aspekt im Programm nicht zu kurz: In verschiedenen Modi messen sich die Teilnehmenden beim Fussball-Videospielen, werden dank Bolzbox körperlich aktiv und müssen im Quiz auch mal die grauen Zellen anstrengen. Der Cup der Dörfer bleibt dabei dem Turniergedanken treu: In zwei Halbzeiten treten die Streamer und eSportler in drei Teams für Deutschland, Österreich und die Schweiz an, um den symbolischen Cup nach Hause zu holen. Im Vordergrund steht aber der Teamgeist. Wie in einem Freundschaftsspiel gilt es, das Publikum zu unterhalten und sich vereint für eine gute Sache einzusetzen. Der „Cup der Dörfer“ ist auf vier Stunden ausgelegt, aber wie im realen Match gilt: Verlängerung nicht ausgeschlossen.

Mit dabei sind:

Lunarie

Angelo “aSmoogl” Bülow

Luca “LuBo” Boller

BeneCRZ

Phil Gutmann

Tim Latka

Dullen Mike

Hensoo

Arvindir

Die SOS-Kinderdörfer weltweit, SOS-Kinderdorf Österreich, SOS-Kinderdorf Schweiz sowie SOS-Kinderdorf Deutschland leisten seit Beginn des Krieges in der Ukraine Hilfe für die in Not geratenen Familien:

Unterstützung bei der Evakuierung von Kindern und Familien

Versorgung mit Nahrungsmitteln und Hygiene-Artikeln vor Ort

Psychologische und medizinische Soforthilfe

Bereitstellung von Notunterkünften vor Ort und in den Nachbarländern

Aufnahme, Betreuung und Versorgung geflüchteter Familien und Kinder in den SOS-Kinderdörfern in Deutschland

Mit dem Charity-Stream „Cup der Dörfer“ sammeln die Vereine für genau diese Massnahmen Spenden. Die SOS-Kinderdörfer sagen bereits jetzt Danke an alle Mitwirkenden!

Alle Informationen zum Stream:

Wann: Donnerstag, den 7. April 2022 von 15 bis 19.30 Uhr

Wo: https://www.twitch.tv/asmoogl

