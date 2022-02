Valiant Holding AG

Anpassungen im Geschäftsstellennetz von Valiant

Medienmitteilung , 18. Februar 2022

Valiant ist in der Umsetzung ihrer Strategie 2020 bis 2024 gut unterwegs und übertrifft ihre Wachstumsziele deutlich. Um ihren Erfolgskurs fortzusetzen und sich für die Zukunft zu rüsten, lanciert Valiant ein Programm zur Erhöhung der Rentabilität. In diesem Zusammenhang und um dem veränderten Kundenverhalten Rechnung zu tragen, werden auch Anpassungen beim Geschäftsstellennetz vorgenommen.

Wie bereits am Donnerstag, 17. Februar 2022 kommuniziert, wird das Geschäftsstellennetz von Valiant um 23 Geschäftsstellen reduziert. Dies erfolgt durch die Schliessung von Standorten, die geografisch nahe einer anderen Geschäftsstelle liegen. Die folgenden Valiant Geschäftsstellen werden 2022 geschlossen: Bassecourt, Beinwil am See, Boniswil, Breitenbach, Buchrain, Büron, Fraubrunnen, Gontenschwil, Gränichen, Grosswangen, Ittigen, Kehrsatz, Mühleberg, Nebikon, Neuenegg, Reiden, Schönbühl, Signau, Tavannes, Toffen, Trubschachen, Wohlen BE, Zollbrück. Die Standortgemeinden werden durch Valiant persönlich orientiert. Die Kundinnen und Kunden dieser Geschäftsstellen werden ebenfalls direkt durch Valiant informiert. Sie dürfen auch künftig auf die hohe Service- und Beratungsqualität zählen, die sie von Valiant gewohnt sind.

Aufgrund der rückläufigen Schaltertransaktionen hat Valiant in den letzten Jahren über 60 Bargeldschalter durch moderne Kundenzonen mit Videoempfang und digitalen Dienstleistungen ersetzt. Dies hat sich sehr bewährt und entspricht den Kundenbedürfnissen nach flexibleren Öffnungszeiten und vermehrten digitalen Dienstleistungen kombiniert mit persönlicher Beratung. Deshalb werden in den kommenden zwei Jahren auch die bestehenden Geschäftsstellen Jegenstorf, Köniz, Laufen, Münchenbuchsee, Murten und Triengen auf diese Art umgebaut.

Kontakt für Analysten und Investoren: Joachim Matha, Leiter Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.ch

Kontakt für Medienschaffende: Simon Bickel, Mediensprecher, 031 320 96 18, medien@valiant.ch

Über Valiant Valiant ist ein unabhängiger Schweizer Finanzdienstleister. Valiant ist ausschliesslich in der Schweiz tätig und bietet Privatkunden und KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist an rund 100 Standorten in folgenden 14 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Thurgau, Solothurn, St. Gallen, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 35,6 Milliarden Franken und beschäftigt über 1000 Mitarbeitende – davon 80 Auszubildende.