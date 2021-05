Valiant Holding AG

Stabile Dividende - Roger Harlacher neuer Verwaltungsrat

An der Generalversammlung der Valiant Holding AG vom 19. Mai 2021 haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen deutlich zugestimmt. Die Dividende liegt weiterhin bei 5 Franken pro Aktie. Roger Harlacher wurde als neues Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben sich an der Generalversammlung der Valiant Holding AG für eine stabile Dividende ausgesprochen. Sie bleibt unverändert bei 5 Franken pro Aktie. Die Ausschüttungsquote beträgt 65 Prozent und liegt im vom Verwaltungsrat vorgegebenen Zielband von 50 bis 70 Prozent. Insgesamt werden 78,9 Mio. Franken an die Aktionäre ausbezahlt. Valiant verfügt über eine starke Kapitalbasis. Sie übertrifft die Anforderungen der FINMA betreffend Eigenkapitalmittel deutlich.

Wechsel im Verwaltungsrat

Franziska von Weissenfluh, Verwaltungsratsmitglied seit 2011, verzichtete an der Generalversammlung auf eine Wiederwahl. Der Verwaltungsrat dankt ihr für ihre langjährigen und wertvollen Dienste für das Unternehmen. Franziska von Weissenfluh hat einen grossen Beitrag zur erfolgreichen Weiterentwicklung von Valiant geleistet.

Die Generalversammlung hat Roger Harlacher als neuen Verwaltungsrat gewählt. Er verfügt über viel Erfahrung in der Unternehmensführung. Der 55-jährige Betriebsökonom ist seit 25 Jahren für die Zweifel Pomy-Chips AG tätig, von 2015 bis im Juni 2020 als CEO, seither als Verwaltungsrat. Zudem engagiert sich Roger Harlacher in verschiedenen Gremien der Kommunikations- und Werbeindustrie, so zum Beispiel als Präsident des Schweizer Werbe-Auftraggeberverbandes, sowie in Verwaltungsräten von KMU.

Verbundenheit mit Valiant

Die 24. ordentliche Generalversammlung wurde aufgrund der Corona-Pandemie im Internet übertragen und fand ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt. 51,8 Prozent der Stimmen wurden durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausgeübt. Der hohe Anteil verdeutlicht die Verbundenheit der Aktionärinnen und Aktionäre mit Valiant.

Die Abstimmungsergebnisse sowie weitere Informationen zur Generalversammlung von Valiant sind hier aufgeschaltet: valiant.ch/gv