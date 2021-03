Valiant Holding AG

Publikation des Valiant Geschäftsberichts 2020

Ein Dokument

Bern (ots)

Die Valiant Holding AG hat heute, am 25. März 2021, ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Er ist dem Motto "einfach - mit Verantwortung" gewidmet.

Valiant hat in der Corona-Pandemie ihre unternehmerische Verantwortung wahrgenommen, und dies insbesondere auch für ihre KMU-Kunden. Bereits im März 2020 hat der Finanzdienstleister ein Paket an Soforthilfemassnahmen lanciert. Valiant unterstützte ihre KMU-Kunden zum Beispiel mit der Sistierung von Amortisationen, der Überbrückung von Liquiditätsengpässen und dem Erlass von Mietzinsen für Büro- und Gewerberäume. Ausserdem hat Valiant aus Überzeugung am Hilfsprogramm des Bundes teilgenommen und dabei insgesamt 2860 Covid-19-Kredite vergeben. Das Volumen betrug 380 Millionen Franken.

Der Geschäftsbericht der Valiant Holding AG gliedert sich in die Kapitel Lagebericht, Bericht Unternehmensverantwortung, Corporate Governance-Bericht, Vergütungsbericht und Finanzbericht. Er ist auf valiant.ch/geschaeftsbericht aufgeschaltet.

In einem Video nehmen Verwaltungspräsident Markus Gygax und CEO Ewald Burgener Stellung zum Geschäftsjahr 2020 und zu den Herausforderungen in der Corona-Pandemie. Das Video ist auf gb.valiant.ch/kurzinterview zu finden.