Spielwarenmesse eG

Neuer Vorstand der Spielwarenmesse eG: Florian Hess, Jens Pflüger und Christian Ulrich starten am 1. Juli

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Der Übergang ist nahtlos. Nach dem Ausscheiden der Vorstände Ernst Kick (Vorsitz) und Dr. Hans-Juergen Richter am 30. Juni tritt das neue Führungstrio mit Florian Hess, Jens Pflüger und Christian Ulrich (Sprecher) am 1. Juli sein Amt bei der Spielwarenmesse eG an. Die drei Vorstände verfügen über jahrelange Erfahrung im Unternehmen und waren bereits in der Vergangenheit in den wesentlichen Entscheidungen involviert. Für die Zukunft planen sie, Veranstaltungen der Spielwarenmesse eG - insbesondere die Spielwarenmesse in ihrer weltweiten Leitfunktion - weiterhin vorausschauend auszubauen, aber auch neue Wege zu gehen, um sowohl den aktuellen Herausforderungen Rechnung zu tragen als auch für die künftigen Anforderungen als Organisator und Dienstleister im Messewesen gerüstet zu sein.

Florian Hess, Jens Pflüger und Christian Ulrich sind mit ihren Einsatzbereichen bestens vertraut. Neben der gemeinsamen Unternehmensleitung sowie der Betreuung von Tochterunternehmen und Beteiligungen sind die Aufgaben klar strukturiert. Florian Hess agiert als Vorstand Fair Management. Sein Tätigkeitsfeld umfasst die Verantwortung von Messeorganisation und Vertrieb. Des Weiteren ist er für das Repräsentantennetzwerk, das internationale Messeprogramm World of Toys und Rechtsangelegenheiten zuständig. Florian Hess kam 2016 zur Spielwarenmesse eG, wo er bereits als Director Fair Management die Ausstelleraktivitäten aller Messeprojekte und deren Weiterentwicklung betreute. Zu seinen weitreichenden Erfahrungen zählen verschiedene Strategie- und Change Management-Projekte im Ausland, die der Diplom-Kaufmann nach seinem Studium verantwortete. Ebenso war er Veranstalter einer internationalen Leitmesse im Investitionsgüterbereich und Geschäftsführer der Hess Consulting GmbH - einem Dienstleister für Messeveranstaltungen wie die Spielwarenmesse.

Die Themen Finance, Human Resources & IT obliegen der Verantwortung von Vorstand Jens Pflüger. Hinzu kommen die Betreuung der Genossenschaftsmitglieder, die Digitalisierung und der Bereich Vertragsmanagement. Der Diplom-Informatik-Betriebswirt begann seine Laufbahn bei Göhler Tank- und Industrieanlangen als Leiter IT & Organisation. Im Anschluss daran folgte im Jahr 2000 der Start bei der Spielwarenmesse. Damit zählt Jens Pflüger heute zu den dienstältesten Mitarbeitern am Stammsitz des Unternehmens in Nürnberg. Als Director IT & Finance war er bisher bereits für die Leitung und Weiterentwicklung der Segmente Finanzen, Rechnungswesen, Controlling und IT zuständig. Zudem ist Jens Pflüger als Geschäftsführer der SeG Beteiligungs GmbH tätig.

Christian Ulrich ist Vorstand Marketing & PR sowie Sprecher des Vorstands. Er zeichnet für Marketing, Unternehmenskommunikation sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Darüber hinaus betreut er die Entwicklung neuer Geschäftsfelder. Der studierte Diplom-Kaufmann startete seine Karriere als Berater bei der Agenturgruppe Serviceplan. Danach folgten Stationen als Werbeleiter und zuletzt als Leiter Internationales Marketing der Fischer-Gruppe. Bei der Spielwarenmesse eG war er seit seinem Einstieg 2007 als Director Marketing für die Markenführung, die weltweite Vermarktung aller Messen und Veranstaltungen sowie für die Konzeption der Sonderschauen und der Events zuständig. Christian Ulrich ist zudem Geschäftsführer der Agentur "Die roten Reiter", einem Tochterunternehmen der Spielwarenmesse eG.

Alle drei Vorstände sehen deutlich das Potenzial des Unternehmens als entscheidender Knotenpunkt in weltweiten Branchennetzwerken - auch wenn die Pandemie natürlich neue Herausforderungen mit sich bringt. "Wir sind bereits fortgeschritten bei der Entwicklung zeitgemäßer Konzepte, die den beschleunigten Prozess der Digitalisierung beinhalten und gleichzeitig weiterhin das unabdingbare Erlebnis von Präsenzmessen fokussieren. Wir werden alles dafür tun, den über 70-jährigen Erfolg der Spielwarenmesse eG fortzusetzen und auch die künftigen Anforderungen der Messeteilnehmer zu erfüllen", verspricht Christian Ulrich