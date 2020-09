pharmaSuisse - Schweizerischer Apotheker Verband / Société suisse des Pharmaciens

Rolle der Apotheken bei der Bewältigung der Coronavirus-Pandemie

pharmaSuisse plädiert dafür, dass Apothekerinnen und Apotheker ab der ersten Phase einer Epidemie miteinbezogen werden. Sie können die Gesundheitsbehörden tatkräftig unterstützen.

Die Apotheken haben seit Beginn der Pandemie und allen Schwierigkeiten zum Trotz ihre umfassenden Dienstleistungen zugunsten der Bevölkerung und der Pflegefachleute aufrechterhalten.

pharmaSuisse erinnert immer wieder daran, dass die Apotheken nicht nur Medikamente abgeben. Als Gesundheitsfachpersonen können und wollen die Apothekerinnen und Apotheker, die in öffentlichen und Spitalapotheken, in Verwaltungen, Universitäten und anderen Gesundheitseinrichtungen tätig sind, mehr zur Bewältigung der gegenwärtigen Gesundheitskrise beitragen. In enger Zusammenarbeit mit den anderen Akteuren des Gesundheitswesens und den Behörden können sie agieren und die definierten Massnahmen im Bereich Impfen, Tests und Verhaltensregeln unterstützen und umsetzen.

Die Apothekerinnen und Apotheker sowie ihre Teams stehen auch in dieser schwierigen Lage bereit.

